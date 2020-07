Grotesk beslutning: 'Er de taget på sommerferie?'

Byrådsmedlem i Vejle, Christoffer Melson (V), er meget utilfreds med kulturminister Joy Mogensens (S) håndtering af, hvor mange tilskuere Vejle Boldklub må have på stadion til tirsdagens mulige oprykningskamp mod Nykøbing.

Det fortæller han til Vejle Amts Folkeblad.

I øjeblikket må Superliga-kandidaterne kun få 500 tilskuere på stadion til tirsdagens kamp, men det er alt for lidt ifølge Melson.

- I lyset af det, som sker i Superligaen, er det grotesk, at man i Vejle kun må lukke 500 ind. Der må være mulighed for, at man i det mindste må få lov til at spille for 2000-3000 tilskuere på et stadion som det i Vejle, siger byrådsmedlemmet.

- Det virker ærligt talt som om, at de mennesker, der skal tage beslutningen, er taget på sommerferie, og hvis det er tilfældet, må de kaldes tilbage på arbejde for at få løst det her.

Vejle kan med bare ét point mod Nykøbing sikre sig oprykning til 3F Superligaen, eftersom klubben lige nu er ni point foran Viborg på andenpladsen med tre spillerunder igen.

Tirsdagens kamp mod Nykøbing spilles på hjemmebane i Nørreskoven med kampstart fra klokken 19.00.

