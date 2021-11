Hænger politiker ud: Ubehageligt

Helsingørs formand Jordan Gardner sletter og beklager video af ikke-jublende politiker, som bestemt ikke var glad for at blive filmet bagfra uden varsel

Alle opfordrer til dialog omkring de problemer, som omgiver topholdet i 1. division, FC Helsingør, og som ikke mindst handler om et stadion, der langt fra er superliga-klar.

Men den amerikanske klubformand Jordan Gardner gik den modsatte vej, da han mandag aften valgte at lægge en video ud på Twitter, hvori han bagfra har filmet den socialdemokratiske formand for kommunens idræts- og fritidsudvalg, Betina Svinggaard.

Videoen, der ifølge Helsingør Dagblad, var ledsaget af en sur svada om, at politikeren ikke havde jublet over hans fodboldhold som resten af tribunen og en rødglødende emoji, blev siden slettet efter mediets henvendelse, og Jordan Gardner undskylder nu:

- Ja, jeg slettede mit tweet, som var lidt for følelsesladet og et resultat af mine frustrationer, for hun sad to rækker foran mig og deltog ikke vi andres jublen. Det var ikke min mening at være respektløs, siger Jordan Gardner til Ekstra Bladet.

- Det var en fejl, og det beklager jeg.

Han fastholder dog sin harme over, at Betina Svinggaard, som han aldrig har mødt og talt med, virkede helt uinteresseret i begivenhederne nede på banen, hvor FC Helsingør vandt topkampen mod Fredericia med 4-1.

Helsingørs ellers nye stadion har langt til superliga-status, men nogen skal samle regningen op. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun forklarer på sin side, at hun på billedet er ved at besvare en vigtig, privat sms.

Overfor Ekstra Bladet ærgrer hun sig stadig over hans fremgangsmåde.

- Det er meget ubehageligt at blive filmet bagfra uden at være klar over det. Jeg har dog ikke selv set videoen men kun et screenshot fra den, siger hun og tilføjer, at hun helst ikke vil kommentere sagen yderligere.

- Men det havde da været fint, hvis han havde sat sig ned og talt med mig i stedet. Så havde der været en dialog, og jeg går ind for samarbejde og dialog.

Den overvejede Jordan Gardner ikke at indgå i mandag aften.

- Vi har tidligere mødt borgmesteren, og når alt er faldet på plads efter valget, genoptager vi dialogen. Vi har sagt offentligt, hvad vi ville, på denne side af valget.

De lokale fans håber selvsagt, at deres yndlinge bliver i Helsingør i tilfælde af oprykning til Superligaen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Om den betændte sag om stadionfarcen, der har været ramt af adskillige uheld, forklarer hun, at byrødderne i 2017 besluttede, at det nye stadion skulle bygges som et 1. divisionsstadion med henblik på senere at kunne udvide det til superligastandard.

Af samme grund blev det gamle stadion på Nordre Strandvej fravalgt på grund af pladsforholdene.

I Helsingør Kommunes budgetforlig for næste år er 23 af 25 byrødder (minus Enhedslisten) blevet enige om at forsøge at tiltrække private investorer til at gå med i projektet om en stadionudvidelse. Kommunen skal spare og vil ikke selv løfte opgaven.

