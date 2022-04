Han kom med millionerne: - Vi er røvtrætte af det hele

- Jeg synes, det er forkert, det han gør, men jeg tror ikke, det hjælper en rygende fis.

Ordene træder frem med opgivende undertoner. Ja, faktisk skriger de af afmagt. For der er ikke noget, Bøje Lundtoft kan gøre.

Bestyrelsesformanden i Jammerbugt FC ser i de her timer med på sidelinjen, mens ejer og direktør Klaus-Dieter Müller navigerer i et sandt stormvejr, som han har trukket klubben med ind i.

Og det vender vi tilbage til, når vi har slået fast, hvem den tyske forretningsmand egentlig er.

Han har en fortid i Hannover 96, han har ejet en klub i Grækenland og driver fodboldakademier i Mali og Nigeria.

For et lille år siden rettede han så blikket mod Nordjylland, og 11. maj 2021 kunne Klaus-Dieter Müller kalde sig ejer af Jammerbugt FC efter et massivt flertal til en generalforsamling i 1. divisionsklubben.

De lokale jublede. Ikke på grund af en scoring på Jetsmark Stadion. Nej, nu kom en mand med de midler, der skulle til for at få klubben væk fra en økonomisk suppedas.

Troede de.

Den seneste uge vidner nemlig om noget helt andet. Flere spillere har ikke fået deres løn, seks spillere måtte forlade deres værelser på Jetsmark Idrætscenter, der er gæld til lokale erhvervsdrivende, og så endte nogle af spillerne med at få deres løn udbetalt i kontanter.

Kaos, fristes man til at sige.

Ekstra Bladet har forsøgt at fange Klaus-Dieter Müller gentagne gange, men indtil videre uden held.

Nu står en række kilder tæt på Jammerbugt FC frem og åbner op om deres forhold til tyskeren og en kaotisk periode i den klub, de elsker.

- Vi er røvtrætte af den negative omtale, der lige nu præger klubben. Det er træls. Men der er jo en grund til, I kaster jer over det. Jeg kan godt forstå, folk studser over det hele, siger Bøje Lundtoft til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Seks spillere fra Jammerbugt FC måtte forlade Jetsmark Idrætscenter, fordi klubben ikke havde betalt penge til centeret. De er nu flyttet i lejligheder. Foto: Claus Bonnerup

Kom til som redningsmand

Klaus-Dieter Müller ville ændre retningen i Jammerbugt FC og indledte sit ejerskab ved at lægge en strategi, der blandt andet skulle sikre mere sportslig succes og flere lokale kræfter på holdet.

Oprykningen til 1. division blev en realitet, men den 26-mand store førsteholdstrup råder lige nu kun over fem nordjyske spillere.

I december satte han sig tilmed i direktørstolen, og siden er flere og flere udenlandske spillere kommet til klubben qua tyskerens forbindelse til udenlandske akademier, hvilket i sig selv ikke er et problem, men det var noget andet, der var blevet lovet.

- Det var i hvert fald ikke det, vi blev stillet i udsigt. Der mangler en del lokale kræfter på holdet. Klaus har købt rettighederne til førsteholdet, og så driver han det på den måde, han mener er bedst, fortæller Bo Zink, der er forhenværende Head of Sport i Jammerbugt FC, men som nu er i Thisted FC.

- Vi talte med ham i lang tid om salget, og hvordan vi skulle gøre det. Det gik helt fint. Vi stod jo i en situation, hvor vi manglede penge, så det var ekstra appellerende at få en person ind, som kunne løse de problemer.

I bunden af landets næstbedste række kæmper nordjyderne lige nu en brav kamp for at undgå nedrykning, og her har klubbens ejerkreds og ledelse altså vurderet, at de udenlandske spillere er dem, der skal løfte opgaven.

Men det er alt andet end det sportslige, der fylder. Fokus er på Klaus-Dieter Müller. Af de forkerte årsager.

- Det ser uheldigt ud. Meget endda. Det er frustrerende, når der er så mange mennesker, der har lagt deres liv og energi i den klub gennem mange, mange år, siger kommunens borgmester, Mogens Christen Gade.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jammerbugt FC's hjemmebane. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Stormvejret tog for alvor form sidste mandag, fordi en gruppe spillere ikke mødte op til træning som en protest over, at de ikke havde fået betaling. Samtidig blev det afsløret, at Klaus-Dieter Müller skyldte over 100.000 kroner til lokale erhvervsdrivende, og efterfølgende lovede han, at lønnen var på vej.

Men fredag blev det igen dramatisk.

Seks spillere ville ifølge Spillerforeningen blive smidt ud af Jetsmark Idrætscenter, som husede flere af spillerne, fordi tyskeren ikke havde betalt for huslejen. Efter enorm forvirring forklarede Müller til Ekstra Bladet, at de skulle flytte i lejligheder, og at det hele tiden havde været planen.

Mandag denne uge blæste det atter op. Flere af de spillere, der ikke havde fået udbetalt marts-løn, fik betaling, men det skete kontant, hvilket Spillerforeningens vicedirektør, Allan Reese, oplyste til Ekstra Bladet. Det betegnede han samtidig som "problematisk" og "helt uden fortilfælde".

Og det er Bøje Lundtoft, Bo Zink og Mogens Christen Gade alle enige i.

Førstnævnte er godt nok bestyrelsesformand, men han har ikke bemyndigelse til at blande sig i, hvordan tyskeren driver klubben.

- Jeg havde slet ikke tænkt, det ville være en realistisk mulighed at udbetale løn i kontanter, så der står ikke noget i vores samarbejdskontrakt om, hvad sådan et tilfælde måtte have af konsekvenser. Så længe de ting, der står i den, bliver overholdt, så er det svært at gøre noget. Jeg kan have min egen personlige holdning.

- Er der stadig opbakning til den retning, han trækker klubben i?

- Det ved jeg såmænd ikke. Jeg tror godt, Klaus ved, at klubben ikke er helt tilfreds. Det skulle gerne være et godt samarbejde, siger Bøje Lundtoft.

Bo Zink, der altså nu befinder sig i Thisted, medgiver også, at det ser skidt ud.

- Det er vel hans valg, men sådan kan man jo ikke drive forretning i Danmark (at betale løn kontant, red.). Det ville måske være lettere, men altså… Det kan man jo ikke, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade. Foto: René Schütze / Ritzau Scanpix.

Borgmester Mogens Christen Gade vil ikke gå i detaljer om den konkrete sag, men vil gerne forholde sig til historierne om, at der ikke er faldet betalinger til tiden.

- Det er kutyme i Nordjylland, at man betaler sine regninger til tiden, og vi har en forventning om, at det sker til de samarbejdspartnere, man nu engang må have. Det er da i hvert fald skuffende at se, at nogle har penge til gode hos Klaus-Dieter Muller, siger borgmesteren, der også har forholdt sig kritisk til, at der mangler lokale spillere i truppen.

Bliver ikke solgt

Midt i kaosset er der måske oprydning på vej. Ifølge forretningsmanden Per Mariager er der lagt et bud på at købe Jammerbugt FC for en million kroner fra lokale investorer, men overfor Nordjyske afviser Müller at sælge.

- Jeg har ikke tænkt mig at sælge klubben. Alt er naturligvis til salg for den rette pris, men som udgangspunkt er klubben ikke til salg, slår han fast.

Ifølge mediet forlanger Müller 1,2 millioner euro - svarende til små ni millioner kroner. Men det kan han godt skyde en hvid pind efter, fortæller bestyrelsesformand Bøje Lundtoft.

- Der må jeg bare sige, at det, han kræver, får han aldrig.

- Det er for meget, eller?

- Ja. Han har jo købt det til en femtedel, siger han.

Og hvis det står til troende, har tyskeren i sin tid købt klubben for cirka 1,8 millioner kroner og kræver dermed en noget større sum.

Spilleforeningen er i skrivende stund i færd med at undersøge, hvad Müllers løn-show kan få af konsekvenser. Ifølge Nordjyske har Jetsmark Idrætscenter nu fået betaling af Klaus-Dieter Müller for den logi, de har givet til en gruppe af Jammerbugt FC-spillerne. Det bekræfter centerchef John Nielsen overfor mediet.