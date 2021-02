Henter assistent i Brøndby

Azad Corlu har huseret som både spiller og træner i Brøndby IF, men nu tager han tager han afsked med klubben efter 25 år. I stedet skal han være assistenttræner i Fremad Amager.

Her skal han arbejde sammen med Joakim Matsson, som han kender fra netop Brøndbys ungdomsafdeling. Mattsson var U19-træner i klubben, inden han fik jobbet som chef i Fremad Amager for en måned siden, og Corlu var U14-træner.

Han har dog ikke bare fået jobbet, fordi han og Mattsson ser fodbold ens. Han skal også give cheftræneren modspil.

- Forskelligheden fra Azad og jeg kan jeg ikke beskrive i detaljer, men vi har nogle gange forskellige måder at løs tingene på. Jeg har ikke brug for en rygklapper i et trænerrum. Så kan jeg lige så godt køre tingene selv – jeg skal have noget modspil og andre ideer til løsningen af vores arbejde. Det giver en sund dynamik i vores trænerteam, siger Joakim Mattsson.

-Fra min egen tid i Brøndby har Azad og jeg arbejdet sammen i forskellige sammenhænge, og han kender miljøet i en gruppe med mange unge spillere. Han har selv spillet fodbold og har siden uddannet sig via trænergerningen.

- Jeg havde tidligt i processen fortalt 'Gaxe' (sportschef Jacob Gregersen, red.), at jeg havde et stort ønske om en dansk assistenttræner, og jeg er rigtig glad for, at Azad er på plads. Vi får et komplet trænerteam med tilgangen af Azad som assistenttræner, og kan nu dække alle aspekter i det daglige arbejde.

30-årige Azad Corlu spillede hele sin ungdomskarriere i Brøndby IF og var som aktiv udlejet til FC Roskilde. Han nåede desuden to sæsoner i Hvidovre IF, inden han stoppede karrieren i 2015. Han er storebror til Brøndby-spillere Rezan Corlu.

Azad Corlu var som 15-årig et af de helt store talenter i Brøndby - her sammen med Nicolai Boilesen. Foto: Morten Langkilde/Polfoto

-Det var et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Jeg kender Mattsson rigtig godt fra vores fælles tid i Brøndby, og han er en kanon fyr. Jeg ved, hvad han står for, og ved derfor også, hvad jeg kan bidrage med. Jeg vurderede, det var tid til noget nyt i min karriere, og det her var det helt rigtige skridt på det rigtige tidspunkt. Jeg har kendt flere af de nuværende spillere i Fremad, siden de var helt unge drenge, og det er godt at se dem igen, siger Azad Corlu selv om jobbet.

