Henter spektakulær topscorer

For to år siden var han på vej til Vejle, men dukkede aldrig op og fuldførte lejeaftalen, som den østjyske klub havde lavet.

En agent havde tilsyneladende glemt at tage Victorien Adebayor i ed, da lejeaftalen blev indgået.

Men nu tyder det på, at Victorien Adebayor har i sinde at dukke op i dansk fodbold meget snart.

Angriberen, der er landsholdsspiller for Niger, er – ifølge Ekstra Bladets oplysninger - tæt på en aftale med HB Køge. På rygteplan tales der om en aftale af tre-fire års varighed.

Victorien Adebayor spiller aktuelt for Inter Allies i den ghanesiske liga, hvor han senest har været ligatopscorer med 12 sæsontræffere.

Koblingen til Adebayor er ligetil for HB Køge, fordi klubbens tidligere træner, Henrik Lehm, i foråret var i Ghana, hvor han var brandslukker i en periode i netop Inter Allies.

- Victorien Adebayor er en spændende spiller. Længere får du mig ikke. På et overordnet niveau har vi et tæt samarbejde med den ghanesiske klub, der er en del af Capelli Sport-netværket (tøjmærket Capelli Sport er dybt involveret i HB Køge red.). Derfor er vi også opmærksomme på, hvis der er spillere fra Inter Allies, der kan forstærke os, siger HB Køges sportsdirektør, Per Rud.

Victorien Adebayor er 23 år og er fast landsholdsspiller for Niger.

HB Køge klarede skærene i 1. division og kan se frem til en barsk sæson, hvor der bliver kamp om topplaceringerne, efter tre klubber røg ud af Superligaen.