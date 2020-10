Hobro IK henter Danny Amankwaa

Efter næsten ti måneder uden klub har Danny Amankwaa fundet sig en ny arbejdsgiver.

Resten af 2020 skal den tidligere FC København-spiller således tørne ud for Hobro IK i 1. division.

Det bekræfter Superliga-nedrykkerne på sin hjemmeside lørdag formiddag.

I Hobro IK har Danny Amankwaa trænet med på det seneste, hvor han blandt andet har scoret i en reserveholdskamp, og det vækker glæde hos klubboss Jens Hammer Sørensen, at han nu kommer til permanent.

- Danny har trænet med i den sidste uge for, at klub og spiller kunne se hinanden an og jeg er glad for, at vi nu kan præsentere en så dygtig spiller som Danny Amankwaa. Danny er en meget talentfuld spiller med stor erfaring fra FC København og sit udenlandsophold i Hearts of Midlothian, og en spiller med hans talent og CV kommer vi, i Hobro IK, sjældent i nærheden af, siger sportschefen til klubbens hjemmeside.

Danny Amankwaa kan allerede komme i aktion lørdag mod Fremad Amager i 1. division, og han ser frem til at bidrage i den nordjyske klub.

- Jeg har stået uden klub længe, og jeg glæder mig derfor til at komme i gang igen. Jeg synes at Hobro IK er en spændende klub, med et godt set-up og et godt sted for en offensivspiller som jeg selv.

- Jeg er allerede faldet godt til og jeg håber, at jeg hurtigt kan bidrage på med godt spil og hårdt arbejde på banen, siger den 26-årige kantspiller.

Tidligere har Danny Amankwaa spillet for FC København, Hearts og SønderjyskE.

