Hobro nedlægger Fredericia og udbygger sejrsstime

Hobro IK har haft en svær sæson i 1. division, men nu ser det ud til, at den tidligere Superliga-kæledægge har fundet melodien.

Fredag aften var nordjyderne godt nok nede med 0-1 på hjemmebane mod FC Fredericia, men tre mål sørgede for, at kampen blev vendt på hovedet.

Hobro vandt 3-1 og har nu vundet tre kampe i træk i den næstbedste række.

Anderledes skidt står det til i Fredericia. Ud af sine seneste fem kampe i 1. division er det kun blevet til én sejr.

Klubben kan dog glæde sig over, at den allerede er sikker på en plads i oprykningsspillet. Nederlaget understøtter dog ikke klubbens ambitioner om at være med helt i toppen.

Hobro ligger i øjeblikket på niendepladsen.

I toppen af tabellen mistede Lyngby Boldklub et stort skridt i jagten på FC Helsingør, der ligger på førstepladsen. Klubben tabte fredag med 1-2 til Nykøbing FC.

FC Helsingør har dermed fem point ned til Lyngby og en kamp i hånden.

Fredagens opgør i Hobro blev indledt i et højt tempo, og det brændte på i begge ender, inden Peter Makrillos efter 19 minutter headede Fredericia i front.

Efter en god halv time kom Makrillos på måltavlen igen, men denne gang rettede han den uheldigt i eget net efter et Hobro-hjørnespark.

I anden halvleg havde Fredericia igen problemer efter et hjørnespark. Gæsterne kunne ikke få bolden væk, og så sparkede Abdoul Yoda bolden i nettaget med stor kraft.

Kampen blev lukket og slukket, da Muamer Brajanac sparkede kuglen i kassen efter fornemt forarbejde fra Louicius Deedson i det 81. minut.