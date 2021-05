Hobro smider mangeårig sportschef på porten

Der skal tænkes nyt i fodboldklubben Hobro IK fra landets næstbedste fodboldrække.

Det koster den mangeårige sportschef Jens Hammer Sørensen jobbet. Hobro oplyser i en pressemeddelelse, at sportschefen er fritstillet per 31. maj 2021.

Årsagen til fyringen bunder primært i, at klubbens økonomi ikke rækker til det sportslige setup, der er lige nu.

- I bestyrelsen har vi besluttet at stoppe samarbejdet med Jens Hammer Sørensen efter denne sæson, siger klubformand Peter Christensen ifølge pressemeddelelsen.

- Vi har ud fra en økonomisk betragtning vurderet, at det er nødvendigt at nytænke det sportslige setup, for at vi i fremtiden kan stå stærkere.

- Fremadrettet har vi ikke økonomi til det nuværende setup, og derfor vil en kommende ny cheftræner, i samarbejde med det sportslige udvalg i Hobro IK, få en større rolle i forhold til sammensætningen af førsteholdstruppen.

Jens Hammer Sørensen har siddet på posten som sportschef i mere end et årti. Han var således med til at sikre nordjyderne oprykning til Superligaen for første gang i 2014.

Hobro endte i indeværende sæson i nedrykningsspillet i 1. division, men er sikre på overlevelse inden sidste spillerunde.