Høj musik og pilsnere: - Fuldstændig vanvittigt

Efter lørdagens 3-2-sejr over Vendsyssel er Hvidovre IF så godt som i Superligaen, og det er en forpustet sportschef, Ekstra Bladet fanger på vej hjem fra kampen

- Det er den største fodboldoplevelse, jeg nogensinde har haft!

Pulsen er stadig tårnhøj og vejrtrækningen spurtende, da Ekstra Bladet fanger Hvidovre IF’s sportschef, Peter Lassen, over telefonen på færgen hjem fra Vendsyssel.

Få timer forinden har Magnus Fredslund banket bolden i kassen for Hvidovre tre minutter inde i overtiden i udekampen mod Vendsyssel til stillingen 3-2.

Hvidovre kan juble over en vital sejr lørdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De ved godt, at den (næsten) er hjemme. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Amen jeg løber ind på banen, da vi scorer. Jeg finder dog hurtigt ud af, at jeg er blevet for fed til at følge med de andre, så jeg stoppede hurtigt op.

- Det var en forløsning og uden tvivl den største fodboldoplevelse, jeg har haft indtil videre. Det var fandeme klasse, fortæller en nærmest råbende sportschef, inden han falder en smule ned.

- Nu ser det fornuftigt ud. Vi skal lige vente, den er ikke hjemme endnu, husk nu lige på det.

Peter Lassen kan næsten juble over oprykningen, der er millimeter fra at være en realitet. Foto: Lars Poulsen

Magnus Fredslunds mål betyder nemlig, at oprykningen til Superligaen næsten er en realitet – ja, lidt mere gå planken ud-personer end Peter Lassen vil muligvis gå så langt som at sige: Den er hjemme.

For at oprykningen skal glippe, skal Hvidovre tabe sin sidste kamp i 1. division, mens SønderjyskE skal vinde de to sidste og samtidig score en helvedes masse mål.

Hvidovre har et hul på seks point til SønderjyskE. Samtidig er Hvidovres målscore 11 mål bedre end forfølgernes.

- Den er ikke hjemme. Det ser godt ud, og vi er tæt på, men den er ikke hjemme, siger den ydmyge sportschef.

De lokale fans glæder sig over udsigten til Superliga-bold i Hvidovre, men forholdene kunne være bedre Hvidovre IF står til at rykke op i Superligaen for første gang i 25 år. Men er de overhovedet klar til det? Ekstra Bladet har taget pusten på klubben fra 2650.

Fans venter

Men det virker lidt som om, at Peter Lassen godt ved, at den er hjemme, selv om han ikke vil indrømme det.

I hvert fald er stemningen efter kampen ikke til at tage fejl af.

- Den er fuldstændig vanvittig. Høj musik og alt muligt. Folk er glade.

Stor jubel hos både fans og spillere. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Nogle af spillerne har prøvet det her før, andre har ikke. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi rykkede op, siger han.

- Hvis jeg siger øl, hvad siger du så?

- Ikke til mig. Jeg er fuldstændig bombet. Men jeg kan forstå, at der er en masse, der står og venter i Hvidovre, så det kan godt være, at drengene får en pilsner. Og det skal de have lov til, udbryder han.

- Jeg skal hjem og se kampen igennem. Måske tager jeg en gin og tonic.

Martin Spelmann gav den bestemt også gas efter sejren. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Samles til SønderjyskE-kamp

Peter Lassen garanterer over for Ekstra Bladet, at ingen af spillerne tager den store tur i aften - også selv om de fleste formentlig har lyst.

Men ventetiden til flasker, der poppes, øl, der bundes og jublen, der bryder løs, kan imidlertid ikke være så lang.

Søndag klokken 13 møder SønderjyskE nemlig Næstved, og smider sønderjyderne point her, så er den helt hjemme for Hvidovre.

- Vi samler hele truppen ovre hos en støttegruppe, vi har, der hedder De Gamle Kæmper. Her får vi pølser, sodavand og hygger os under kampen og håber, at det endelig sker.

- Og hvis Sønderjyske smider point?

- Ja, så træner vi i hvert fald ikke mandag, slutter han.

Superliga på deltid: Her er Hvidovre-spillernes 'rigtige' jobs