Horsens fortsætter opstigning med fjerde sejr i træk

Noget kunne tyde på, at FC Fredericia ikke er klar fra start, når klubben spiller kampe i landets næstbedste fodboldrække.

Fredag indkasserede fredericianerne for anden kamp i streg et lynhurtigt mål, da formstærke AC Horsens kom forbi Monjasa Park og vandt 2-0.

Det skete sidst, da Fredericia i sidste uge mødte Hvidovre IF. Her scorede sjællænderne to gange inden for de første ti minutter.

Fredagens sejrende mandskab fra Horsens smutter forbi netop Fredericia i tabellen, hvor den tidligere Superliga-klub nu indtager fjerdepladsen efter en ellers svingende efterårssæson.

Fredericia lå længe helt på omgangshøjde med de allerbedste hold i 1. division, men dumper ned på femtepladsen.

Opgørets første mål faldt efter 1 minut og 16 sekunder, da Casper Tengstedt snød forsvarsspiller Erik Nissen med et lille træk ind i banen. Derefter driblede han ind i feltet og passerede Alexander Nybo uden problemer.

Horsens lagde et tungt pres på Fredericia i opgørets indledning, og kort efter føringsmålet var Tengstedt lige ved at score igen, men denne gang diskede Nybo op med en fin redning.

Horsens var dog bedst, og efter 40 minutter blev føringen udbygget. Anders K. Jacobsen lagde bolden til rette for Aron Sigurdarson i udkanten af feltet, og islændingen sparkede den kontrolleret i kassen ved fjerneste stolpe.

Fredericia var tvunget til at komme frem ad banen efter pausen, og hjemmeholdet kontrollerede da også begivenhederne.

Samtidig stillede Horsens sig langt tilbage og forsøgte at slå til på kontraangreb. Efter 64 minutter snød Casper Tengstedt igen Erik Nissen, og en stor redning fra Alexander Nybo holdt Fredericia inde i kampen.

Fredericia gjorde livet svært for sig selv efter 81 minutter. Anders Holvad fik rødt kort efter en hård tackling, og værterne kom aldrig tilbage.