Hvidovre og Lyngby deler i målløst topbrag

Spændingen er intakt i jagten på en billet til landets bedste fodboldrække.

Torsdag aften spillede superligabejlerne Hvidovre og Lyngby 0-0 i 1. division, og dermed er afstanden mellem holdene fortsat tre point, inden de sidste otte spillerunder.

Lyngby ligger på den attraktive andenplads, der giver oprykning til Superligaen, og Hvidovre ligger på tredjepladsen, men kan blive overhalet af AC Horsens på søndag.

Både Hvidovre og Lyngby angreb lystigt i torsdagens topbrag, men ingen af holdene havde den nødvendige kvalitet til at afgøre dysten på Pro Ventilation Arena.

Lyngbys Magnus Kaastrup kunne være blevet målscorer i første halvleg, men her formøblede sidste uges hattrickhelt en friløber med et alt for langt træk på den våde bane.

Hos Hvidovre havde den tidligere ungdomslandsholdsspiller Christoffer Boateng det bedste forsøg, men hans hårde afslutning sneg sig akkurat uden om stolpen.

Undervejs i første halvleg måtte den tidligere landsholdsspiller Andreas Bjelland lade sig udskifte med en skade.