Hvidovre på oprykningsplads

Hvidovre fortsætter sin overraskende himmelflugt i den næstbedste fodboldrække.

Den københavnske forstadsklub befinder sig nu på andenpladsen, efter at man på hjemmebane besejrede HB Køge med 1-0.

Publikum på Hvidovre Stadion kunne se Tobias Thomsen score kampens enlige mål på hovedstød efter 24 minutters spil. Det var angriberens sjette scoring i denne sæson.

Scoringen faldt efter et langvarigt og tålmodigt angreb med adskillige afleveringer, inden bolden endte i venstre side hos Kim Aabech.

Veteranens præcise indlæg sad lige i panden på Tobias Thomsen, der headede Hvidovre foran 1-0.

Scoringen viste sig at række til tre point i en chancefattig kamp. HB Køge havde kraftig vind i ryggen efter pausen, men formåede aldrig for alvor at sætte Hvidovres målmand, Filip Djukic, under pres.

Hvidovre har med sejren 25 point for 13 kampe, men kan lørdag blive stødt væk fra andenpladsen af Lyngby, der er et point efter og har spillet to kampe færre.

Efter 22 runder bliver rækken delt op i opryknings- og nedrykningsspil. De to øverste efter ti runder i oprykningsspillet rykker op i Superligaen. Hvidovre var senest i den bedste række i sæsonen 1996/97.

