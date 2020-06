Hvidovre tænder op under nedrykningsduel i 1. division

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

På en god første halvleg slog Hvidovre torsdag Fremad Amager i fodboldens 1. division, og med sejren fortættes kampen om at undgå nedrykning.

Hvidovre er fortsat lige under stregen, men 3-0-sejren sender Hvidovre inden for tre point af Fremad Amager, mens Nykøbing FC imellem de to hold kun er to point foran Hvidovre på den sjove side af nedrykningsstregen.

Det skyldes, at Nykøbing kun fik 2-2 i holdets udekamp mod bundholdet FC Roskilde, som endda var foran 2-0 ved pausen.

Fremad Amager skulle ikke rejse langt til udekampen mod Hvidovre, men bedømt på første halvleg lignede gæsterne et hold, der var lidt medtaget efter en lang rejse.

Der blev lavet flere store fejl i de første 45 minutter, og det udnyttede Hvidovre til at afgøre kampen allerede før pausen.

Først lavede Nemanja Cavnic selvmål efter 27 minutter, og fem minutter senere udnyttede Lirim Qamili skidt forsvarsspil af gæsterne.

To mand gik til samme bold i eget felt, og så endte den i stedet for fødderne af Qamili, som sparkede den ind fra tæt hold.

Scoringen til 3-0 var til gengæld ikke en foræring. Et fint angreb gav Nicklas Schmidt en skudmulighed fra kanten af feltet, og han placerede flot bolden helt oppe i fjerneste hjørne.

Fremad Amager kom aldrig i nærheden af point i anden halvleg, hvor Hvidovre problemfrit kørte den vigtige sejr i land.

