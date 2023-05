Hvidovres oprykningsfest afblæst

Sønderjyske spillede sig torsdag tilbage i oprykningskampen i 1. division med en udesejr over Hvidovre.

To scoringer inden for de sidste kvarter betød, at Sønderjyske vandt den svære udekamp med 2-1.

Rammerne i Hvidovre var ellers festlige, og alt var lagt til rette for den store oprykningsfest, da en hjemmesejr ville sende værterne op i Superligaen efter 26 års fravær.

Hvidovre lagde fra kampens start et højt pres på Sønderjyske på holdets knoldede og udskældte bane på den storkøbenhavnske vestegn.

Det gav udbytte allerede efter ti minutter, da Hvidovre-midten Fredrik Carlsen sparkede bolden i mål til 1-0 efter en retur fra et hjørnespark.

Målet skubbede gæsterne længere frem på banen, men det var stadig Hvidovre, der styrede spillet.

Det var tydeligt, at der var noget på spil for begge hold, hvilket viste sig gennem mange hårde dueller og frispark.

I slutningen af første halvleg blev kampen mere lige. Særligt Sønderjyske-kanten Peter Christiansen voldte med sine hurtige ryk problemer for værternes forsvar.

Hvidovre tabte 1-2 til Sønderjyske i torsdagens topkamp i 1. division. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Efter pausen var det igen hjemmeholdet, der kom bedst ud. Holdet kredsede om gæsternes felt, men chancerne kom aldrig helt tæt på.

Selv om Hvidovre var mest boldbesiddende, så lå Sønderjyske på lur og var klar på en hurtig kontra.

Sønderjyske kom bedre med, som kampen skred frem. Hvidovre begyndte at pakke sig, men den strategi slog fejl, da Emil Frederiksen efter 77 minutter udlignede til 1-1 for Sønderjyske.

Kun to minutter senere blev ondt værre for Hvidovre. Den indskiftede José Gallegos hamrede bolden op i krogen, og så førte gæsterne pludselig 2-1.

De to Sønderjyske-scoringer satte gang i Hvidovre, og Marcus Lindberg var tæt på at udligne med et skud på overliggeren. I overtiden havde Lirim Qamili også et forsøg, der sneg sig forbi stolpen.

Med to spillerunder tilbage har Hvidovre på andenpladsen 55 point, mens Sønderjyske følger efter med 52 point.

Vejle er med 60 point sikker på oprykning til Superligaen.

Hvidovres målscore er så tilpas meget bedre end Sønderjyskes, at en sejr i en af de to sidste kampe formentlig vil sende Hvidovre i Superligaen.