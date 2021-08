Hyballa færdig i Esbjerg

Peter Hyballa er færdig som cheftræner i Esbjerg fB.

Det forstår Ekstra Bladet på flere kilder tæt på klubben.

Det skulle være Peter Hyballa selv, der har sagt sit job op i klubben. Med sig ud af vagten tager han også assistent Maik Drzensla og fysisk træner Robin Adriaennsen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Peter Hyballa i de forgangne uger forsøgt at kaste håndklædet i ringen flere gange. De amerikanske ejere ville dog ikke lade tyskeren gå.

Ansættelsen af Rafael van der Vaart var sidste forsøg på at få Peter Hyballa til at blive i jobbet på Vestkysten. Forgæves.

Den tyske træner blev ansat i 1. divisionsklubben frem mod denne sæson. Lynhurtigt kom det dog frem, at Hyballas trænermetoder var over grænsen for store dele af spillertruppen. Metoder der indebar både verbal og fysisk afstraffelse.

Opdateres...