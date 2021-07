Hyballa: Jeg modtager trusler på sociale medier

Der har været sagt og skrevet meget om Peter Hyballa, Esbjerg fB og den spillertrup, der anklager tyskeren for at have udøvet fysisk vold og psykisk terror mod spillerne.

Men ejerkredsen i vestjyske EfB bakker op om træneren, mens spillerne med hjælp fra Spillerforeningen presser på for at komme af med Peter Hyballa.

Han er blevet anklaget for blandt andet at have slået en spiller og vredet en brystvorte rundt på en anden, ligesom han er blevet anklaget for at have talt grimt og truet spillerne.

Det kan du læse mere om her: Spillere i oprører

Tilliden er der ikke mellem spillertruppen og træneren, men det er ikke kun for spillerne, at det har haft konsekvenser.

Træner Peter Hyballa, der er tysk og har hollandsk mor, fortæller til det hollandske medie Algemeen Dagblad, at sagen også har konsekvenser for ham. Han mor ringede og græd over historierne om, at han skal have slået en spiller:

- Hun græd og spurgte, om jeg virkelig havde slået nogen, siger Hyballa, der kalder påstanden for 'helt ud af det blå':

Komplet nonsens!

- Min Rotterdam-far lærte mig at være direkte. Så er nogen overvægtig, siger jeg det. Måske gør jeg det for tidligt, eller det er over stregen. Og måske træner jeg også for hårdt. Men at slå? At afstraffe nogen fysisk? Komplet nonsens. Ville politiet ikke have været her for længe siden så?, siger Peter Hyballa.

Sagen har også fået det til at eksplodere på sociale medier, siger Peter Hyballa.

- Jeg modtager nu trusler på sociale medier. Det er kriminel adfærd. SoMe-bashing. Racistiske anklager mod mig som tysker. Det associeres med Anden Verdenskrig. Det er meget sensitivt for folk med min nationalitet. Det er ikke rart for mig og bestemt ikke sjovt. Det er heller ikke godt for mit navn, for jeg kan ikke få dette stempel af, forklarer Peter Hyballa.

Indtil videre er der ingen løsning i sigte i Esbjerg, hvor ejerkredsen holder fast i cheftræneren, og hvor spillertruppen holder fast i, at man ønsker at komme af med ham. Samtidig har Spillerforeningen meldt EfB til Arbejdstilsynet, og klubben vil også selv undersøge, hvad der er foregået.

Esbjerg åbnede sæsonen i 1. division med 1-1 mod Vendsyssel.