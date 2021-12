Hyballaden: Årets danske sportsskandale

Peter Hyballas ansættelse i Esbjerg fB udviklede sig hurtigt til en af de mest eksplosive sager i dansk fodbolds historie.

Over en komprimeret periode dukkede den ene sag efter den anden op på Vestkysten, og set udefra udviklede tingene sig så absurd, at det ikke kun var fodbolddanmark, der fulgte med i sæbeoperaen i Esbjerg.

Det virkede til, at de fleste danskere havde en holdning til slagets gang.

Ekstra Bladet giver dig overblikket over, hvordan den stolte traditionsklub Esbjerg fB gik fra at ansætte en relativt ukendt tysk-hollandsk træner til at blive den mest omtalte og stormombruste fodboldklub i Danmark.

