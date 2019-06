Jagter nyt blod: Fyrer hele den sportslige ledelse

1. divisionsklubben Næstved Boldklub bekræfter nu, at klubben skal have ny træner og sportsdirektør. Søndag erfarede sn.dk, at træner Michael Hemmingsen og sportsdirektør Jacob 'Gaxe' Gregersen var blevet fyret i klubben, og nu slår klubbens ejer fast, at der skal skiftes ud på de to nøglepladser.

I et interview med avisen Sjællandske (der også står bag sn.dk) siger klubejer Alexander Quaye, at man ønsker nyt blod på både trænerposten og i direktørstolen. Og det nye blod skal gerne være grønt som Næstveds klubfarve.

- Vi er på jagt efter folk, der bløder grønt, fordi de er så store klubfolk, at de vil klubben mere end noget andet, siger Alexander Quaye til Sjællandske mandag.

Næstved er altså på udkig efter fodboldfolk, der har en tilknytning til Næstved Boldklub. Det fortæller Peter Nielsen, der som salgschef aktuelt er den højest placerede medarbejder i Næstved Boldklub.

- Ejerne har gjort det meget klart, at de vil have lokale folk, der kender klubben og byen indgående til at lede Næstved Boldklub. Der skal være en kerne af folk, som kender klubben via mange års engagement, og det er en ting, som ejerne ikke vil gå på kompromis med, siger Peter Nielsen til Sjællandske.

Jacob 'Gaxe' Gregersen udtaler sig kort i samme artikel, mens Michael Hemmingsen endnu ikke har kommenteret fyringen.

Næstved Boldklub har endnu ikke meldt noget ud på klubbens officielle hjemmeside, hvor seneste nyhed er fra 23. maj og rummer en optakt til 1. divisionskampen mod Thisted.

Næstved blev nummer fire i den næstbedste række i den netop overståede sæson.

