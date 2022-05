Jammerbugt-ejer raser: - Løgner

Bølgerne går højt i og omkring 1.-divisionsklubben Jammerbugt FC.

Klubejer Klaus-Dieter Müller har været under heftig beskydning fra flere sider, fordi der har været problemer med udbetaling af løn til spillere og afbetaling af gæld til kreditorer.

Nu skyder tyskeren selv med skarpt, og det går ud over forretningsmanden Per Mariager, der står i spidsen for en lokal gruppe, som har tilbudt Müller at købe 1.-divisionsklubben.

Det sker i et interview med fodboldmediet bold.dk.

- Der var en fyr, der fortalte mig løgne, siger Klaus-Dieter Müller ifølge bold.dk med henvisning til Per Mariager.

- Han leger med idéen om at komme ind i klubben, men hvis der kommer en seriøs dansk forretningsmand, så er jeg altid åben, fordi jeg kan godt lide idéen om at have en dansk partner, men det skal være seriøst, og vedkommende skal være i stand til at gå ind med seriøse intentioner.

- Fyren, der ville købe en andel i klubben, er en løgner, siger Müller.

Per Mariager og gruppen, han er en del af, har budt en million kroner for Jammerbugt FC, har forretningsmanden tidligere fortalt Nordjyske.

Det bud blev dog afvist af Klaus-Dieter Müller, som angiveligt vil have 1,2 millioner euro for klubben, som han købte sidste år.

Per Mariager blev i den forbindelse bedt om at overføre en sum penge til Klaus-Dieter Müller for at bevise, at han var i stand til at betale en potentiel købesum.

Det afviste han og resten af gruppen, og hele tvisten omkring buddet er ifølge Per Mariager årsagen til, at han nu bliver kaldt løgner, fortæller han til bold.dk og slår fast, at han tager kritikken stille og roligt.

Fordi Per Mariager har stået bag virksomheder, der er gået konkurs, bliver han desuden kaldt 'nærmest kriminel' af Klaus-Dieter Müller.

Jammerbugt har ikke kun problemer uden for kridtstregerne. Klubben er sidst i 1. division. Undervejs i sæsonen har nordjyderne sagt farvel til et hav af spillere, som er blevet erstattet af spillere fra især afrikanske lande.

Også Bo Zinck, der gennem mange år har været cheftræner i klubben, har sagt farvel.

