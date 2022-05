Jammerbugt FC sendt til inkasso

Manglende løn til spillere, problemer med SKAT og brug af en karantæneramt spiller...

Skandalerne har stået i kø i Jammerbugt FC, og nu er det slut. Det skriver TV 2 Nord.

Klubbens sponsor, Jørns Busrejser, har sendt klubben til inkasso, fordi aftalerne mellem dem og Jammerbugt FC's ejer ikke er blevet overholdt.

Inkassovarslet er indgivet på grund af manglende betalinger. Det bekræfter direktør i Jørns Busrejser, Finn Nielsen.

- Det har vi gjort, fordi efter mødet sidst i april, der lavede jeg nogle aftaler med Klaus-Dieter Müller (ejer af Jammerbugt FC, red.), og dem er han stoppet med at overholde, siger Finn Jensen.

- Jeg var i kontakt med Müller for halvanden uge siden, og der lovede han, at der var penge på vej. Han sagde i tirsdags, at pengene var sendt, og nu er de ikke kommet i dag, og så tror jeg ikke, de er sendt.

Finn Jensens tålmodighed er dermed opbrugt, og inkassovarslet er indgivet.

Jammerbugt FC sluttede på en sidsteplads i 1. division i den netop overståede sæson og skal derfor spille 2. division, når den nye sæson begynder.