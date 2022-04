Jammerbugts spillere får stillet løn i udsigt

Ikke alt er i den skønneste orden endnu i fodboldklubben Jammerbugt FC, hvor nogle af spillerne fortsat mangler at få løn onsdag eftermiddag.

Men ifølge spillende assistenttræner Sead Gavranovic har spillerne været på træningsbanen.

- Vi har haft møde med Spillerforeningen, og det er blevet overladt til dem. Vi har også et fodboldjob, vi skal passe, og vi kan ikke gå og fumle med alt det her. Det er Spillerforeningen, der snakker med klubben og gør det, der skal gøres.

- Spillerne har fået at vide, at der kommer penge. Hvis de ikke kommer, får de selvfølgelig et påkrav fra Spillerforeningen. Det er normal procedure.

Faktisk er det allerede kommet. Spillerforeningen skriver onsdag i en pressemeddelelse, at påkravet er sendt til klubben.

Lønnen skal komme inden for tre hverdage og skal derfor være modtaget senest 9. april.

- Vi håber selvfølgelig, at pengene kommer hurtigst muligt, siger Gavranovic.

Over for TV2 Nord understreger klubejer Klaus-Dieter Müller, at pengene er på vej.

Tirsdag skrev mediet efter bekræftelse fra klubbens anfører, Diogo Pimentel, at spillerne havde valgt at nedlægge to træninger på dagen.

Men der var snarere tale om, at spillerne fik rykket træningen, mener Sead Gavranovic.

- Den er lidt misforstået. Det var en aftale, vi spillere lavede med træneren. At der ikke skulle trænes i går (tirsdag, red.). Så det var ikke, fordi vi sagde, at vi under ingen omstændigheder gad at træne. Træningen blev rykket til i dag til efter mødet med Spillerforeningen, frem for at vi havde fri i dag og trænede i går, forklarer han.

Jammerbugt FC ligger sidst i 1. division med 16 point. Der er fem point op til Esbjerg fB på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Siden maj sidste år har klubben været ejet af Klaus-Dieter Müller.

Også i slutningen af november var der problemer med udbetaling af løn. Dengang forklarede administrerende direktør i klubben Søren Als Christiansen til B.T., at der var tale om en teknisk fejl.

I dag er Klaus-Dieter Müller selv direktør.