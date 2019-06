Jan Michaelsen til storsatsende 1. divisionsklub

Jan Michaelsen er ansat i 1. divisionsklubben Nykøbing FC som Head of Coaching for U13-U15-årganene

Ambitionerne i Nykøbing FC er store. Målsætningen er Superligaen indenfor overskuelig fremtid, og nu har falstringerne oprustet på trænerfronten.

Tidligere landsholdsspiller og ungdomslandstræner Jan Michaelsen tiltræder i en position som Head of Coaching for ungdomsårgangene U13 og U15.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse torsdag.

- Han skal sammen med resten af vores stærke hold omkring ungdommen sikre, at trænere såvel som spillere bliver uddannet og udviklet i vores spillestil og filosofi i Nykøbing FC. Jan kommer med stor erfaring og ansættelsen af ham er et vigtigt skridt mod et endnu stærkere Nykøbing FC, fortæller hans tidligere holdkammerat på landsholdet, Claus Jensen, der i dag er sportsdirektør i klubben.

Han fremhæver Michaelsens personlige kvaliteter som en væsentlig årsag til, at man har hentet ham.

- Jan er en fremragende person og et meget behageligt menneske, der samtidig er yderst professionelt, kommer med stor faglig kompetence og er ærekær omkring sit arbejde. Han vil passe perfekt ind i vores setup, siger Claus Jensen.

Komiker og kok drømmer om Superligaen: - Vi håber, at der triller lidt magi i vores retning

Holdet går efter en offensiv, teknisk betonet og underholdende fodbold, og det skal kunne ses hele vejen ned gennem klubbens talenthold.

48-årige Jan Michaelsen har senest været assisterende træner i Vendsyssel FF i Superligaen. Før det var netop ungdomsfodbold hans fokusområde i adskillige år. 2012-2016 var han dansk U17-landstræner og virkede før det som ungdomstræner i FC København 2009-2012.

Efter DBU-tiden arbejdede han med børnefodbold i KB.

– For mig er al fodbold jo interessant – uanset om det er senior, ungdoms eller børnefodbold. Det der tiltaler mig, er det at være med til at skabe noget, udvikle noget og at være omkring spændende samt inspirerende mennesker.

- Derudover tiltaler det mig, at jeg i den her rolle både kan coache trænerne, arbejde med miljøet og træne de unge knægte. Det er en spændende rolle, hvor man får mulighed for at komme op i helikopterperspektiv, men samtidig også andre dage være på banen og træne de mange talenter, der er i klubben, siger Jan Michaelsen.

Nykøbing FC sluttede denne sæson på ottendepladsen i landets næstbedste række.

