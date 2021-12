Juleindbrud i dansk klub

Et rædselsfuldt år for Esbjerg fB slutter med endnu en ærgerlig episode. På en af de sidste dage i 2021 har 1. divisionsklubben haft indbrud i sit klubhus, skriver lokalavisen JydskeVestkysten.

Tyvene er sluppet af sted med to fladskærme og to kameraer af mærket VEO. De er lavet specielt til automatisk at følge en bold under for eksempel en fodboldkamp, så man ikke behøver en kameramand.

- Man er kommet ind gennem en kælderdør, som man har opbrudt. Herefter har man smadret en aflåst glasdør for at komme videre ind i huset, fortæller politikommissær Ole Hillerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet oplyser ikke værdien af de stjålne genstande, men VEO har to kameraer, der koster henholdsvis 5.000 og 6.500 kroner på producentens hjemmeside.

EfB's førsteholdstrup holder ikke længere til i det gamle klubhus på Gl. Vardevej et stenkast fra Blue Water Arena. Det gør til gengæld amatør- og ungdomsholdene. Førsteholdet træner dog typisk på banerne tæt på klubhuset.

Indbruddet runder et sandt annus horribilis af for Esbjerg fB, der roder rundt på ottendepladsen i 1. division langt fra oprykningspladserne, og som især i sommer var gennem et voldsomt stormvejr med den daværende cheftræner, Peter Hyballa, i centrum.

Efter afskeden med sidstnævnte skulle der ifølge klubbens direktør ske noget drastisk.