Kæmpe Agger-scoop: Jon Flanagan til HB Køge

HB Køge og Daniel Agger henter 28-årige Jon Flanagan, der spillede 51 kampe for Liverpool

De kommende to sæsoner bliver der drysset stjernestøv over HB Køge.

1. divisionsklubben, der har Daniel Agger som cheftræner, henter engelske Jon Flanagan. Den 28-årige højre back er tidligere holdkammerat med Daniel Agger i den engelske storklub Liverpool.

Daniel Agger blev præsenteret som ny cheftræner for HB Køge den 31. marts 2021. Her fortæller han om den store beslutning

- Vi har længe haft Jon Flanagan på vores liste over prioriterede emner til spillertruppen og er glade for, at vi er blevet enige om en aftale. Jon er en hurtig, fysisk stærk og hårdtarbejdende back, der kommer med masser af erfaring fra blandt andet Liverpool og Rangers.

- Han kommer med noget fart, masser af fysik og en beslutsomhed i sit spil, som vi glæder os til at få gavn af, siger HB Køge-direktør Per Rud.

1. divisionsklubben henter sensationelt Jon Flanagan. Foto: HB Køge

Flanagan var på kontrakt i Liverpool fra 2011-2018, hvor han var lejet ud flere gange. I 2018 skiftede han på en fri transfer til Rangers, hvor han stoppede i 2020. Den seneste halvsæson har backen været hos belgiske Charleroi, hvor det ikke blev til spilletid.



- Vi er naturligvis opmærksomme på, at Jon Flanagan ikke har spillet så meget det seneste år, men han er i god form, og Daniel Agger har blandt andet indhentet rigtig fine referencer på ham fra Steven Gerrard i Rangers.

- Daniel kender også selv Jon Flanagan og hans kvaliteter fra deres fælles fortid i Liverpool, og vi tror på, at Jon Flanagan kan gå hen og blive en profil her i klubben.

