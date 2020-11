Kæmpe hul: Stormer mod Superligaen

Ubesejrede Viborg FF ligner en klub på sikker kurs mod landets bedste fodboldrække.

Torsdag aften vandt viborgenserne topkampen med 1-0 hjemme over Silkeborg og udbygger dermed sin føring i toppen af 1. division.

Nu er der otte point mellem Viborg og Silkeborg, mens Viborg har yderligere to point ned til Fredericia og Esbjerg, der dog har spillet henholdsvis en og to kampe færre end Viborg. De to bedste hold rykker op i Superligaen efter sæsonen.

Hjemmeholdet blev sat i gang af et dårligt udspark fra Oscar Hedvall, så Viborg fik fat i bolden nær Silkeborgs felt. AGF-ejede Magnus Kaastrup kunne derfor sende et indlæg ind til en umarkeret Jakob Bonde, der med største selvfølgelighed scorede sit niende ligamål i sæsonen. Det gør ham til delt topscorer i rækken.

De to hold så mange på måder ud til at være helt jævnbyrdige målt på spillet. På måltavlen var det dog viborgenserne, som kunne gå til pause med en føring, men det kunne sagtens have været anderledes. Silkeborg havde flere gode muligheder, og stolpen var blandt andet i vejen, ligesom Magnus Mattsson var en pragtredning fra en udligning på sin kæmpe chance.

Det bliver svært at hente Viborg for Silkeborg og træner Kent Nielsen. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Anden halvleg var ikke lige så chancerig, til gengæld gik begge hold hårdt ind i duellerne, og flere gange også for hårdt.

Silkeborg-lejren kunne således være glade for at først Anders Hagelskjær og siden Jeppe Gertsen slap for udvisninger efter alt for voldsomme tacklinger.

I første halvleg var der kun blevet delt et enkelt gult kort ud, men i løbet af anden halvleg steg antallet til samlet 12 gule kort. To af dem blev givet til målscorer Bonde, der derfor måtte se kampens tillægstid fra tribunen.

Her kunne han se holdkammeraterne krige sæsonens 10. ligasejr hjem i kamp nummer 13. Viborgs øvrige tre kampe er endt uafgjort.

