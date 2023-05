Kæmpe jubel: - En sodavand og hjem i seng

Sang, jubel og dans.

Glæden var ikke til at tage fejl af, da Vejle Boldklub torsdag sikrede sig oprykning til Superligaen.

Arbnor Mucolli var manden, der satte festlighederne i gang, da han bragte klubben på 1-0 i opgøret mod Sønderjyske, inden hjemmeholdet udlignede kort før tid.

Det uafgjort resultat betød, at Vejle matematisk er sikre på at blive en del af det fine selskab fra næste sæson, og derfor var smilet også stort hos målscoreren.

- Det var rigtig dejligt. Vi har ventet længe, og det var dejligt at få det afgjort i dag, selvom det desværre ikke blev til en sejr, lød det fra Mucolli til Viaplay.

Men selvom glæden var stor, så er der ikke lagt op til en vild oprykningsfest torsdag aften - i hvert fald ikke, hvis man skal tro Arbnor Mucolli, der blev spurgt til, hvordan det skulle fejres.

- Uha, jeg skal bare have en sodavand og hjem i seng, svarede Vejle-profilen med et grin.

Arbnor Mucolli bragte Vejle Boldklub i front i midten af anden haklvleg, inden Sønderjyskes Emil Frederiksen fik udlignet kort før slutfløjt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Klart mål

Efter oprykningen var en realitet var Vejle Boldklubs cheftræner, Ivan Prelec, naturligvis også en glad mand.

Men allerede nu har Vejle-chefen en klar ambition om, at klubben skal væk fra rollen som elevatorhold.

- Jeg har været her lidt over et år, og jeg kender Vejles historie. Jeg kender historien, og jeg kender den nyere historie. Det er en klub, der har kæmpet lidt i nyere tid og er rykket op og ned, udtalte Prelec til Viaplay.

- Men vi forsøger nu sammen med fansene og alle fra klubben at skabe et miljø, hvor vi er realistiske og sætter opnåelige mål. Lad os forsøge at tage det skridt for skridt for at bygge en klub, der er stabil og ikke rykker op og ned hele tiden, siger Prelec til Viaplay.

Med tre runder igen topper Vejle Boldklub 1. division med 60 point. Fredag aften kan Hvidovre tage et stort skridt mod landets bedste fodboldrække, når de gæster Helsingør.