Kæmpe krise: Dansk klub tvunget til nedrykning

De havde allerede det ene ben ude af 1. division, og nu er det endeligt.

Fremad Amager kommer fra næste sæson til at spille i den tredjebedste danske fodboldrække.

Det står tirsdag klart, efter klubben ikke har fået licens til at spille i 1. division på grund af gæld og en rodet økonomi. Det betyder, at klubben uagtet pointhøsten i sæsonens sidste kampe rykker ned.

Det oplyser Fremad Amager i en pressemeddelelse.

- Fremad Amager skylder bl.a. 900.000 kr. til en ghanesisk klub, som den tidligere ejer, russiske Anton Zingarevich, trods gentagne rykkere ikke har betalt – og med en sådan gæld kan DBU ikke tildele licens til 1. division, udtaler Lars Hein på vegne af ejerkredsen.

Annonce:

- Vi har dog vundet en sag mod Anton Zingarevich i retten, der giver Fremad Amager ca. en million kr. i erstatning inden for en-to måneder. Dette beløb har vi allerede skriftligt aftalt med den ghanesiske advokat, at vi bruger til at betale den udestående gæld med.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har Fremad Amager også et udestående med den tidligere leverandør gennem 28 år Ama'r Sport, der har hevet den danske klub i fogedretten, fordi de ikke har betalt en regning på 160.000 kroner.

Ifølge pressemeddelelsen er der her aftalt afdragsordning, hvor den første af i alt tre rater er betalt.

I starten af maj havde Fremad Amager også en skattegæld på 2,8 millioner, som klubben var tvunget til at betale inden 8. maj. Et beløb, der i sidste ende blev betalt.

Alligevel har en konkurs luret.

I klubbens nyligt afsluttede årsregnskab har revisionen således i skarpe vendinger krævet, at der tilføres et beløb i niveauet 25-30 mio. kr., hvis forretningen skal køre videre frem til udgangen af sæsonen 2023/24.

Alligevel er der positive udsigter for klubben, skriver de i tirsdagens pressemeddelelse.

Annonce:

- Trods modgang både på og uden for banen, har støtten gennem hele 2023 været stærkt stigende fra både fans og sponsorer. Vi henter i gennemsnit ti nye sponsorer ind hver måned, der ud over at støtte deres hjerteklub også opnår forretningsmæssige fordele gennem Øens Netværk, der er et netværk af forretningsdrivende med en forkærlighed for Fremad Amager, siger Lars Hein.

Fremad Amager oplyser, at man spiller de resterende kampe i 1. division færdig.

Fremad Amager har fået en lokal bedemand som sponsor samtidig med, at de er i økonomiske vanskeligheder og ligger til nedrykning. Hør, om bedemanden selv kan se ironien i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app