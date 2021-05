Kæmpe nedtur: Fra Superliga til røven af 1. division

Vendsyssel har været på en gigantisk rutsjebanetur fra Superliga-debut i 2018 til en kamp for livet i 2021

Højt at flyve, dybt at falde.

Den talemåde kan man i høj grad nikke genkendende til i Vendsyssel FF, der næsten ikke kunne få armene ned i maj 2018, da klubben for første gang havde sikret sig oprykning til landets bedste række.

Torsdag aften tabte vendelboerne skæbneopgøret i Skive og ligger nu på sidstepladsen i 1. division med truslen om både nedrykning og et uoverskueligt økonomisk morads, hvis katastrofen indtræffer.

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over den turbulente tid fra Superliga-oprykningen til i dag.

Nedturen i Vendsyssel Vendsyssel åbnede fint i Superligaen, hvor det bl.a. blev til en sejr på Brøndby Stadion. Foto: Jens Dresling 2018 Maj: Vendsyssel slår Lyngby i Superliga-playoff og er dermed klar til landets bedste række. Oktober: Mogens Krogh stopper som sportsdirektør af ’personlige årsager’. November: Glen Riddersholm lægger trænergerningen og lediggang på hylden og bliver højtprofileret sportsdirektør i klubben. December: Glen Riddersholm melder sin opsigelse i Vendsyssel efter bare halvanden måned i klubben som sportsdirektør. Bestyrelsesformand Jacob Andersen er barsk i sin retorik og kalder Riddersholm for 'uærlig og uproffesionel'. Lyngby snuppede Superliga-billetten fra Vendsyssel. Foto: Jens Dresling 2019 Januar: Ole Nielsen ansættes som Glen Riddersholms afløser. Marts: Jan Michelsen hentes ind som assistenttræner for at give erfaring til det uprøvede trænerteam, Jens Berthel Askou og Mike Tullberg, i nedrykningskampen. Ansættelsen skaber splid i trænerteamet. Maj: Jens Berthel Askou og Mike Tullberg fyres umiddelbart inden den livsvigtige playoffkamp mod Lyngby. Maj: Rutinerede Peter Enevoldsen får ansvaret for at holde Vendsyssel i Superligaen. Han kommer fra en stilling som kvindetræner i Fortuna Hjørring. Juni: Chokeffekten udebliver. Vendsyssel taber samlet 4-3 til Lyngby i nedrykningsplayoff, og dermed står den igen på 1. division. Juni: Anfører Alexander Juel langer hårdt ud efter klubledelsen efter nedrykningen. ’Der sker så mange vanvittige ting, og der er truffet et hav af elendige beslutninger hele vejen rundt,’ siger han til Canal9. Juli: Johnny Mølby ansættes som cheftræner. 2020 Juli: Ole Nielsen bliver fyret som sportsdirektør og stillingen nedlægges. Juli: Cheftræner Johnny Mølby og assistent Henrik Larsen fyres. Lasse Stensgaard overtager roret. August: Aktiemajoriteten i fodboldklubben bliver opkøbt af schweiziske Core Sports Capital (CSC), der laver investeringer i fodboldbranchen. Vendsyssel er nu på udenlandske hænder. December: Cheftræner Lasse Stensgaard bliver fyret. December: Michael Schjønberg ansættes som ny cheftræner. 2021 Januar: Søren Henriksen og Mikkel Wohlgemut bruger vinterpausen i Dubai og slæber coronavirus med hjem og smitter store dele af spillertruppen og trænerstaben. Som en konsekvens af coronaudbruddet spiller Vendsyssel ingen testkampe i vinterpausen. Februar: Vendsyssel kæmper for at undgå nedrykning i 1. division. Ahmet Schaefer siger til Nordjyske, at ejerkredsen kan risikere at ’trække stikket’ økonomisk, hvis klubben rykker ned. April: Vendsyssel udbetaler ikke løn til klubbens ansatte til tiden. Årsagen er, at pengene fra lønkompensationsordningen ikke er tikket ind på kontoen. Maj: Jacob Andersen fratræder sin stilling som direktør i klubben. Maj: Vendsyssel taber 2-1 i Skive og ligger med fire runder tilbage i 1. division sidst i tabellen. Vis mere Vis mindre

'Ja, vi har lavet masser af fejl'

Jacob Andersen ser tilbage på en turbulent tid i Vendsyssel. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jacob Andersen har været med på rejsen i Vendsyssel FF siden 2017, da han sammen med en lokal investorgruppe trådte ind i klubben med en millioncheck.

1. maj i år trådte Jacob Andersen dog tilbage som direktør i klubben og er nu udelukkende at finde som bestyrelsesmedlem Vendsyssel FF.

Set i bakspejlet erkender Jacob Andersen, at der har været for mange forbiere og for megen turbulens i Vendsyssel FF, siden han trådte frem i forreste geled.

- Ja, vi har lavet masser af fejl i min tid i klubben. Også for mange. Det erkender jeg da blankt i bagklogskabens lys. Der har været mange turbulente episoder, hvor jeg i dag sidder og tænker, at det kunne jeg have gjort anderledes, siger Jacob Andersen og slår fast.

- Der har dog udelukkende været gode intentioner, og i fodboldbranchen er der ikke langt imellem det gale og geniale. Jeg synes, vi har fået rykket klubben massivt i den positive retning på faciliteter, setup og mange andre parametre.

Da Jacob Andersen trådte ind i Vendsyssel FF, havde han og investorgruppen bl.a. den tidligere Superliga-træner Erik Rasmussen med sig. Rasmussen blev placeret i en stilling som formand for den sportslige ledelse, og samtidig blev han udnævnt til assistenttræner for Joakim Mattsson…

Nej, det med at være formand og assistenttræner samtidig gik ikke…

Erik Rasmussen fyrede cheftræner Joakim Mattsson og satte sig selv i trænerstolen. Foto: René Schütze

Godt en måned senere overtog ’Tryllerik’ selv tøjlerne i Vendsyssel, der lå på andenpladsen i 1. division. Oprykningen glippede dog i playoff senere, og Vendsyssel fik ikke mange fans på den rituelle slagtning af Joakim Mattsson.

Året efter kom oprykningen så. Jens Berthel Askou havde overtaget cheftrænerposten efter uenighed mellem Vendsyssel og Erik Rasmussen.

- Det er egentlig ikke omkring Erik Rasmussen, at jeg har nogle fortrydelser som sådan. De sager, som jeg tænker mest tilbage på, var fyringen af Jens Berthel Askou og Glen Ridderholms exit, siger Jacob Andersen og uddyber.

- Jeg har tænkt 1.000 gange, om vi skulle have ladet Jens Berthel og Tullberg stå i spidsen for vores nedrykningsplayoff, men vi vurderede anderledes - også med stemningen i spillertruppen taget i betragtning.

- Hvad angår Glen Riddersholm, så står jeg ved det, som jeg sagde dengang. Jeg synes, han førte os bag lyset, og det kostede på det sportslige plan i transfervinduet, men jeg vil samtidig rose Ole Nielsen for at løse opgaven flot dengang.

Den nyeste sag fra Vendsyssel var, da de ansatte i klubben ikke modtog deres løn for april. Den sag blev den sidste på Jacob Andersens skrivebord i denne ombæring, og den er han ikke stolt over.

- Mit stop var planlagt inden den sag, så det har intet med hinanden at gøre. Men jeg finder processen udansk og uskøn. Det har jeg også fortalt ejerkredsen.