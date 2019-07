Kæmpestjerne til 1. division

Det er noget af en kapacitet, Fremad Amager har hentet ind til den kommende sæson.

Mandag blev det nemlig officielt, at Olof Mellberg, forhenværende landsholdsanfører for Sverige og forsvarsprofil hos bl.a. Aston Villa, Juventus, Olympiakos, Villarreal og FC København, bliver ny manager i den ambitiøse, danske 1. divisionsklub.

Det oplyser Fremad Amager i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at eftersom Mellberg ansættes som manager, overgår Azrudin 'Vali' Valentic til rollen som First Team Coach.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at fortsætte min trænerkarriere hos Fremad Amager. Efter to år som cheftræner for Brommapojkarna har jeg brugt min tid på at følge fodbolden, og det gælder især Fremad Amager, hvor jeg har fulgt min gode ven ’Vali’ og holdets præstationer tæt. Jeg har i samme periode brugt tiden på at læse op på ”Pro License” træneruddannelsen, siger Olof Mellberg og fortsætter.

Den største stjerne på billedet, Olof Mellberg (th), sætter sig i chefstolen på Amager. Foto: Claus Bonnerup

- Nu føler jeg at tiden er inde til at vende tilbage til fodboldverdenen, og jeg ser Fremad Amager som en fantastisk klub til at returnere. Jeg vil gerne takke ejerne og ledelsen for denne mulighed, og håber at jeg i samarbejde med staben, spillerne og fansene kan opleve stor succes, siger den svenske legende i pressemeddelelsen.

Olof Mellberg og Azrudin Valentic har tidligere leveret store resultater sammen i Sverige, da de tilbage i 2016-2017 udgjorde trænerteamet i Brommapojkarna. De overtog en netop nedrykket klub i den tredjebedste række, men mkkerparret fik Brommapojkarna tilbage i det fineste svenske selskab på bare to år.

Fremad Amager sluttede på femtepladsen i 1. division den forgangne sæson.

