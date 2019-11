Kæresten flygtet fra hotellet: Nu går politiet ind i sagen

Ny Viborg-spiller anklages af sin kæreste for at holde hende indespærret på hotellet. Nu er hun flygtet, og politiet er inde i sagen

Sagen om den nye Viborg-spiller Bernio Verhagen bliver mere og mere mystisk, og Midt- og Vestjyllands Politi er også gået ind i sagen.

Nu har B.T. været i kontakt med spillerens chilenske kæreste Nayaret Muci, der fortæller, at hun er flygtet fra kæresten og værelset på Palads Hotel i Viborg og er installeret på et lokalt kvindekrisecenter.

- Han holdt mig låst inde på Palads Hotel i Viborg. Der var ikke længere forskel på nat og dag. Hver gang jeg ville rejse, stod han ved døren. Han krænker fuldstændig mine rettigheder og mishandler mig fysisk, skriver hun i en besked til avisen.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter over for Viborg Stifts Folkeblad, at de har modtaget en anmeldelse fra et kærestepar, hvor der har været trusler både den ene og den anden vej.

Viborgs sportschef Jesper Fredberg har tidligere på dagen udtalt sig i sagen.

- Vi ved godt, at der er en masse kærestefnidder imellem de to, men det er ikke noget, som vi som klub kan blande os i.

- Vi har set, at der har været en masse beskyldninger frem og tilbage på de sociale medier, og det synes jeg bestemt ikke er nogen god måde at gøre det på, har Fredberg sagt til lokalavisen.

I juli blev han præsenteret i Cape Town - i 2019 har han spillet i fem klubber

Allerede tidligere på ugen florerede der billeder med blå mærker på kvinden, mens også Viborg-spilleren havde pådraget sig skader.

Den 25-årige offensivspiller blev hentet i chilenske Audax Italiano forrige uge, og han beskrives som lynhurtig og aggressiv.

- Det er en meget spændende mulighed for mig at komme til Danmark, og jeg glæder mig bare til at komme i gang her. Jeg har hørt meget godt om Viborg, og jeg vil gøre mit allerbedste for at hjælpe holdet til endnu flere sejre, sagde Verhagen ved sin ankomst.

Han har ikke udtalt sig efter beskyldningerne.

Se også: Dårligt nyt til kæresten: Sundt at se fodbold

Se også: Stjernen målløs: Afbrudt af pornofilm

Her er boksepromotors uhyggelige fortid