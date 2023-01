Kamp om dansk forsvarstalent

Der sker ting og sager i FC Nordsjælland, der onsdag aften præsenterede Emiliano Marcondes.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at klubben kigger i den anden ende af banen, når oprustningen til mesterskabskampen fortsættes.

Her har FCN udset sig det venstrebenede forsvarstalent Frederik Dietz, der efteråret igennem imponerede stort i Hobro IK i 1. division.

Stor interesse fra Norge

Forlydender fra Farum går på, at man ser et enormt udviklingspotentiale i Dietz, der til trods for sin højde på 194 cm er meget boldsikker.

Frederik Dietz, der i oktober fyldte 19 år, betegnes som det største talent, der nogensinde er opfostret i Hobro IK, og forsvarskrumtappen har også tiltrukket sig interesse fra Norge, hvor Vålarenga og Odds BK er blandt bejlerne.

Interessen for Frederik Dietz er så konkret fra Norge, at det har ført til konkrete forhandlinger, og derfor skal FC Nordsjælland hurtigst træffe en beslutning om, hvorvidt man vil lægge et bud på omtrent fire mio. kr., som Hobro kræver for sin profil. Dertil kommer diverse klausuler.

Nevø til klublegende

Hobro IK har kontrakt med Frederik Dietz indtil sommeren 2026, og teenageren mangler desuden et halvt år af sin gymnasietid. Derfor kan en transfer i sidste ende godt udmønte sig i først at blive effektueret i sommer.

Frederik Dietz er nevø til Hobro IK's tekniske chef, Lars Justesen, og klublegenden Mads Justesen.