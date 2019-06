Kaos i dansk klub: Træner færdig på rekordtid

FC Helsingør kunne for to uger siden offentliggøre det nye trænerteam bestående af cheftræner Omid Namazi og assistenttræner Brian O'Donnell forud for den kommende sæson.

Men allerede nu er de to trænere fortid i klubben. Både Omid Namazi og Brian O'Donnell forlader nemlig FC Helsingør. Det skriver klubben i en pressemeddelelse på deres hjemmeside. Her forklarer klubben, at Namazi på grund af personlige forhold er nødt til at rejse hjem til USA. Og den afgående træner er ked af at forlade klubben.

- Jeg vil gerne takke Jordan Gardner og resten af ledelsen i FC Helsingør for at give mig muligheden for at stå i spidsen for FCH som cheftræner i de sidste tre måneder. Desværre er jeg af personlige årsager nødsaget til at opsige min stilling og returnere til USA. Jeg ønsker Jordan og resten af FC Helsingør al mulig held med det spændende projekt, siger han.

Bestyrelsesformanden i FC Helsingør, Jordan Gardner, takker de to trænere for deres arbejde i klubben, mens han forklarer, at man allerede nu er i gang med at lede efter afløseren for Omid Namazi.

-Vi vil gerne takke både Omid og Brian for al deres hårde arbejde, og for at have brugt så meget tid langt væk fra deres familier. Klubben står stærkere nu, og er i bedre stand end før de to kom til. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske dem al held og lykke i deres fremtidige karrierer.

- De vil begge fortsat være del af FC Helsingørfamilien fremover.Den sportslige ledelse er allerede gået i gang henover weekenden med at sammensætte en liste med potentielle afløsere, og begynder processen med jobsamtaler allerede i den kommende uge. Vores topprioritet er naturligvis at finde en afløser, der kan videreføre vores nuværende system og sportslige strategi, siger han.

Omid Namazi kom til FC Helsingør i foråret, hvor han til at starte med var midlertidig træner.

