Kaos truer: Kæmper for livet

For at spille i 1. division skal man som klub opfylde en række licenskrav. Et af de vigtigste krav er, at der skal være varmen i banen, så der kan spilles fodbold hele året.

Men planerne for en ny idrætspark i Roskilde er foreløbig skrinlagt. Derfor opfylder FC Roskilde ikke ét af de vigtigste krav for at få licens.

Normalt giver DBU’s licensudvalg dispensation, hvis planerne om varme i banen eller et nyt stadion er undervejs. Det er ikke tilfældet i Roskilde, hvor klubben reelt står i en situation, hvor den skal anvise en alternativ hjemmebane at spille på.

Foto: Lars Poulsen