Kaosklub i dødskamp

Solen skinner og humøret er højt tirsdag formiddag på kunstgræsset i Sundby Idrætspark.

Ingen kan se, at der løber en flok fodboldspillere rundt i en klub, hvor der hersker kaotiske tilstande i ejerkredsen.

Spillerne har ikke noget at smile af, fordi de ikke har modtaget den sædvanlige månedsløn.

David Boysen, Marcus Bay, Michael Lumb og Pierre Kanstrup agerer den voksne del af spillertruppen i den nedrykningstruede 1. divisionsklub, der de seneste måneder har været gennem en voldsom forvandling.

Markus Bay er den spiller, der har været længst i Fremad Amager. Det tidligere Ajax-talent har oplevet mange kaotiske ejerforhold de seneste år. Foto: Lars Poulsen.

Spillere fra hele 12 nationaliteter er blevet fritstillet, så man nu udelukkende satser dansk i arbejderklubben. For blot ét år siden var der 16 udlændinge i Fremad Amager. Alle er væk nu.

Det er en voldsom sportslig turnarround, der er sket i den kriseramte klub på ganske kort tid.

Men på trods af situationens alvor bliver der smilet, grinet blandt spillerne på kunstgræsset. Bekymringerne om betaling af husleje og andre udgifterne er for en stund parkeret udenfor banen.

Men situationen er ikke kun kritisk. Den er meget alvorlig. Fremad Amager er i livsfare. Klubben er truet på eksistensen, fordi de nye amerikanske ejere Josh Wallace og Richard Finger ikke kan leve op til deres forpligtelser.

Spillerforeningen afsendte tirsdag et dekret, som betyder, at står lønnen ikke på spillernes konto senest mandag morgen, så bliver klubben erklæret konkurs.

Ejerne har investeret i en klub, som de slet ikke kan overføre penge til. De har placeret store dele af deres investeringer i cannabisbranchen, og det er ulovligt at overføre penge fra den branche til eksempelvis Danmark. Derfor kan de ikke betale udgifterne i Fremad Amager.

En bekymret direktør, Allan Ravn, er mere optimistisk i forhold til at skaffe kapital tirsdag, end han var mandag. Fredag er deadline. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er mere optimistisk i dag end i går. Vi kan mærke, at nogle har skubbet til dominobrikkerne, så vi forhåbentligt oplever en større effekt de kommende dage.

- Vi er i en situation, hvor vi er tvunget til at tænke kortsigtet. Vi skal skaffe penge til at betale spillerne løn, siger direktør Allan Ravn til Ekstra Bladet.

- Vi havde et meget positivt møde tirsdag morgen med vores sponsorer. Og uanset, hvad der sker de kommende timer, så spiller vi fredag mod Lyngby, fordi vi er forpligtet til det, fastslår han.

To sponsorer, energiselskabet Velkommen og Elimar, har givet udtryk for, at de gerne bidrager til en redningsplan, men det skal være med andre danske medinvestorer. Det er slut med udenlandske luftkasteller.

Michael Lumb og Fremad Amager er lige nu i knæ. Foto: Lars Poulsen.

Det er også Allan Ravns håb, at der kan findes danske investorer, der bringer kapital til projektet.

Fremad Amager har i sandhed været symbolet på en kaosklub de senere år. Det er den tredje ejerkreds, der nu forsvinder på blot fire år.

Først opgav Flemming Rosenkrands og Flemming Kjellerup via deres selskab, F3 Mediagroup.

Siden kom den russiske milliardærsøn Anton Zingarevich til og ødelagde kulturen. Han fyldte klubben op med udlændinge.

I december sidste år solgte han klubben, fordi han hellere ville bruge sin energi på den bulgarske klub, han også ejer.

Svindeldømte Josh Wallace købte Fremad Amager i december. Allerede nu står det klart, at han ikke kan leve op til forpligtelserne. Direktør Allan Ravn har aldrig mødt ejeren fysisk. Amerikaneren har heller ikke været på besøg i Fremad Amager endnu.

Josh Wallace og Richard Finger fik klubben for én dollar. Men de fik også en kæmpe gæld med sig, angiveligt i størrelsen 50 mio. kr.

Situationen omkring ejerne er meget speciel. Allan Ravn har således aldrig fysisk mødt klubbens to amerikanske ejere. De har aldrig besøgt Fremad Amager. Al kommunikation med dem har foregået via Skype.

- De har forpligtet sig overfor os, men de kan ikke leve op til de forpligtelser. Derfor har vi nu travlt på andre fronter med at redde klubben.

- At drive en fodboldklub er som et marathonløb. Lige nu er vi nødt til at lave en spurt, som Allan Ravn formulerer det.

