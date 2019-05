Kasseret under stor dramatik: Nu siger han helt stop

Det gik ikke stille for sig, da Mathias Tauber sidste sommer forlod Lyngby.

Han var kaptajn i klubben, altså lige indtil den nye træner Mark Strudal hev anførerbindet af ham. Tauber følte sig ydmyget, og forholdet til Strudal var ødelagt.

Det endte med en skilsmisse, og Mathias Tauber tog i stedet til 1. divisionskonkurrenten Nykøbing FC. Her er det blevet pænt med spilletid for den rutinerede forsvarer, men denne sæson bliver den sidste for 34-årige Tauber.

Han har valgt at stoppe karrieren og spiller 25. maj afskedskamp, når falstringerne på udebane møder topholdet Silkeborg.

- Det føles selvfølgelig enormt mærkeligt, at det nu lakker mod enden, men samtidig føler jeg også, at det er den rigtige beslutning, der er truffet på det rette tidspunkt.

- Jeg vil gerne stoppe, mens legen er god, og det har den i den grad været her i min tid hos Nykøbing FC. Jeg har fra dag ét følt mig utrolig velkommen og hjemme, siger Mathias Tauber, der var anfører på det Lyngby-hold, der for to år siden overraskende vandt bronze som oprykker.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Han havde håbet at kunne slutte karrieren med en ny oprykning til Superligaen, men Nykøbing FC ramte ind i en formkrise tidligere på foråret og forspildte muligheden for at komme i det fine selskab.

Sportsdirektør Claus Jensen glæder sig dog over det aftryk, som midterforsvareren nåede at sætte på Falster:

- Mathias nåede at spille her i en enkelt sæson, men de aftryk, han har sat, fylder langt mere end som så. Tauber er fra første dag gået ind med stor professionalisme og har været et forbillede for vores mange unge spillere.

Mathias Tauber, der også har spillet i Ølstykke, Næstved og AB, nåede at optræde 80 gange i Superligaen. Den sidste gang var for knap et år siden ... inden Mark Strudals ankomst.

