Klager over spritnyt dansk stadion: - Ligner lort

Lokalpolitiker har klaget til kommunen over Helsingør Stadion. Der er alt for mange fejl og mangler

Det har kostet godt og vel 80 millioner kroner

Alligevel fremstår det ny Helsingør Stadion ufærdigt, rodet og ulækkert.

Det siger Peter Poulsen, der er byrådspolitiker i Helsingør Kommune for Socialdemokratiet, til Helsingør Dagblad.

- Der er stadig alt for mange fejl og mangler. Og jeg må sige, at jeg bliver ked af det og skuffet og en lille smule gal over, at et nyt stadion til godt 80 millioner kroner fremstår så sjusket og rodet og uværdigt, siger han.

Stadion stod færdigt sidste år og ejes af kommunen, mens byens fodboldhold, der netop er rykket op i 1. division, lejer det.

Peter Poulsen har nu valgt at klage til kommunen.

- Jamen, udenomsarealerne ligner undskyld udtrykket lort, og ukrudtet står højt. Der flyder med skodder foran hovedindgangen, fordi der mangler askebægere. Inde på stadion ligner skrænterne bag mål og i hjørnene jeg ved ikke hvad med ukrudt og sten og jord, siger Peter Poulsen.

Det ny stadion, der afløser det snart 100 år gamle stadion på Nordre Strandvej, ligger ved siden af Helsingør Hallen på Gl. Hellebækvej, har overdækket tribune med 1000 siddepladser, mens hele stadion har en kapacitet på 4000 tilskuere.

Det blev indviet i august sidste år med løftet om, at det nok skal danne rammen om FC Helsingørs hjemmekampe - men samtidig skal benyttes af folkeskoler og foreninger.

Til Helsingør Dagblad understreger direktør i Helsingør Kommune, Lars Rich, at kritikpunkterne vil være udbedret, når Helsingør FC tager hul på 1. division-sæsonen 13. september.

Du kan læse hele artiklen hos Helsingør Dagblad her.

Se også: Trækker op til mega-transfer

Se også: Superliga-transfer: På rov hos konkurrent

Se også: Ståles FCK-trumf: - Er du klar!?