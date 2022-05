Klubejer kom med bilen fuld af udenlandske spillere

Der bliver talt økonomi og tørre tal. Regnskabet bliver også vendt.

I et mindre lokale i Pandrup holder Klaus-Dieter Müller møde med sin hovedsponsor, og samtalen mellem parterne ophører brat.

- Så smider Klaus bare kopier af fem afrikanske spilleres pas og fortæller mig, at de er på vej hertil, siger Per Mariager, der gennem sin virksomhed Senia er hovedsponsor i den kaosramte 1. divisionsklub Jammerbugt FC.

Mødet sluttede, og de fem spillere er endnu ikke ankommet.

Det er en hel del andre imidlertid. Og episoden forklarer meget godt, hvordan Klaus-Dieter Müller bruger Jammerbugt FC til at føre udenlandske spillere ind og ud af klubben og på den måde tjene penge.

Kom kørende med bilen fuld af udlændinge

Siden den tyske forretningsmand med en fortid i Hannover 96 overtog ejerskabet og efterfølgende satte sig i direktørstolen i den lille nordjyske klub, har meget ændret sig.

Den stamme af spillere, der var med til at få Jammerbugt FC op i landets næstbedste række, er stort set forsvundet, og tyskeren har udnyttet sin tætte forbindelse til akademier i Mali og Nigeria til at sammensætte et mandskab, der nu er præget af udenlandske og afrikanske aktører.

Kulturbærerne flygtede. De kunne ikke længere se sig selv i projektet. For den tidligere kaptajn Christian Rye blev det for meget, da ejeren hele tiden kom med nye spillere til holdet.

- Første gang vi mødte ind efter sommerferien var der vel 10-12 nye ansigter, og det var i sig selv mange at få implementeret på kort tid, og efterfølgende kom flere til prøvetræning, fortæller den 27-årige tidligere midtbaneprofil til Ekstra Bladet.

Christian Rye slår fast, at ingen i truppen havde noget imod deres nye holdkammerater. Problemet bestod i, at DNA'et blev revet fra hinanden.

- Omklædningsrummet ændrede sig på meget kort tid. Før sommeren 2021 havde vi været den samme gruppe af spillere i flere år, og de holdkammerater blev jo ens allerbedste venner.

- Men det forsvandt. Det kan lyde banalt, men det var bare ikke nemt at omstille sig til pludselig at snakke engelsk med 15 nye mennesker, som kommer fra 10 forskellige kulturer, siger han videre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med to af Jammerbugt FC's nuværende danskere i form af Emil Nielsen og Mikkel Rod, men de har ikke ønsket at udtale sig om de mange nye spillere, som Müller bragte til klubben. Ekstra Bladet jagter også en kommentar fra ejeren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Tidligere i april måtte seks spillere fra Jammerbugt FC forlade Jetsmark Idrætscenter, fordi klubben ikke havde betalt penge til centeret. Foto: Claus Bonnerup

Brød aftale og lavt niveau

22 ud af Jammerbugt FC's 28 spillere er via Klaus-Dieter Müllers netværk stødt til truppen siden sommeren 2021 eller senere.

De er kommet fra nær og fjern. Mange er blevet købt. Flere er på leje.

Tyskeren gik ind i projektet og reddede klubben ud af en gæld på omtrent to millioner. Her lovede han, at holdet stadig skulle være præget af lokale kræfter, men fortællingen blev en helt anden. Det siger den tidligere cheftræner Bo Zinck, der nu er rykket videre til Thisted.

- De fleste blev fløjet til København eller Aalborg, og så var jeg selv med til at skaffe lejligheder til dem i Pandrup, og vi skiftedes lidt til at hente dem i lufthavnen. Klaus gjorde det også et par gange.

- Det faktiske setup, der blev lavet, hed mellem to og fire udlændinge, men det må man bare sige, at det stoppede hurtigt. Idéen var som sådan fin nok, men der blev kørt lidt for hårdt på.

- Det var nok ikke sådan, jeg ville have gjort det. Jeg synes, det skulle have været opbygget over længere tid, og det niveau, nogle af spillerne havde, kunne vi selv have fundet bedre i Danmark, siger Bo Zinck.

Og han bliver bakket op af sin tidligere spiller Christian Rye.

- Jeg tror ikke, jeg støder nogen, når jeg siger, at nogen af spillerne ikke havde niveau til 1. division, mens andre helt sikkert havde noget at bidrage med. Det var sådan en blandet pose bolsjer, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jetsmark Stadion i Pandrup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Politiet involveret

B.T. kunne i sidste uge ifølge kilder berette, at mindst en udenlandsk spiller fra Jammerbugt FC var blevet smuglet ud af Danmark af en af klubbens medarbejdere, fordi han var i landet uden en opholdstilladelse og dermed befandt sig på dansk grund ulovligt.

Klaus-Dieter Müller havde fundet afrikaneren for ‘let’ efter en vejning, og tyskeren ville derfor af med ham igen.

Til samme medie fortæller pressechefen hos Nordjyllands Politi, Christian Brinck, nu, at politiet kigger på klubbens specielle metoder.

Bo Zinck og Christian Rye afviser at have hørt om det, og Klaus-Dieter Müller har tidligere benægtet det overfor Ekstra Bladet.

- Det er ikke sandt, og det har ikke noget på sig. Prøv selv at køre ind i Danmark fra Tyskland uden at blive stoppet. Det er ganske enkelt ikke muligt, siger Klaus-Dieter Müller til Ekstra Bladet.

Klubejeren har været udsat for heftig kritik på det seneste, og det eskalerede for alvor, da flere spillere manglede løn og boykottede en træning.

De blev dog siden betalt.

I kontanter.