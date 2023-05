Kniven for struben: Fremad Amager millimeter fra nedrykning

Fremad Amager følger Nykøbing FC ud af 1. division og ned i landets tredjebedste række.

I hvert fald er chancen for overlevelse kun teoretisk, efter at holdet søndag spillede 0-0 hos FC Fredericia i sæsonens tredjesidste runde i et ellers chancerigt opgør, som udeholdet skulle vinde.

Amagerkanerne er nu seks point efter Hobro over nedrykningsstregen, men da målscoren også er 14 mål dårligere end jydernes, er chancen for overlevelse minimal.

Nedrykningen kommer i en tid, hvor Fremad Amager også kæmper med store økonomiske udfordringer.

I april meddelte Fremad Amager, at klubben havde en skattegæld på næsten tre millioner kroner. Den blev dog betalt i starten af maj.

Men i årsrapporten for 2022 skrev klubben i april, at den skal tilføres i niveauet 25-30 millioner kroner, hvis Fremad Amager også skal komme igennem 2023/24-sæsonen.

Fremad Amager er gået konkurs to gange tidligere. Det skete i både 1985 og 1990. Dertil kommer, at klubben var en del af den ambitiøse overbygning FC Amager, der i 2009 blev erklæret konkurs efter at have eksisteret i ni måneder.

Siden har Fremad Amager flere gange været truet af endnu en konkurs, og så sent som sidste år blev klubben reddet på den finansielle målstreg.

Den tidligere Vejle- og Lyngby-træner Carit Falch blev i januar hyret ind, da Fremad Amager var nier i 1. division, men indtil videre 14 point i 13 kampe i foråret var altså ikke nok til at forhindre nedrykningen.

1. divisions førerhold, Vejle Boldklub, der allerede er sikker på oprykning til Superligaen, slog senere søndag Næstved Boldklub med 3-1.

I egen hule i Nørreskoven scorede Miiko Albornoz, Saeid Ezatolahi og Arbnor Mucolli målene, der førte til en 3-0-føring, inden Frederik Christensen pyntede på resultatet for Næstved.

Vejle har 63 point - otte flere end Hvidovre IF på andenpladsen.