Kommune pumper millioner i Superliga-bejlers stadion

Næstved Boldklub ligger og spiller med i toppen af NordicBet Ligaen, og den sjællandske klub kan måske ende med at rykke op. Så vil kravene til stadion pludseligt være noget større, end de er i NordicBet Ligaen.

Her er der allerede nogle krav, som Næstved Boldklub ikke helt lever op til, og det har Næstved Kommune nu i sinde at tage hånd om.

Det er lysanlægget på Næstved Stadion, der kræver en opgradering.

Det nuværende lysanlæg kan trække 500 lux, som det er lige nu, og det er faktisk under kravet for NordicBet Ligaen, der er på 1000 lux. Det ventes, at kravene i Superligaen kommer til at hedde 1400 lux fremadrettet, og derfor er der altså behov i Næstved for at investere.

Det er Sjællandske, der skriver, at kommunen allerede har frigivet 4,5 millioner kroner, og at de sidste 4,5 millioner kroner ventes at blive frigivet på mandag, så man kan påbegynde arbejdet med at forbedre lysanlægget, der ventes at stå helt klar i august.

Tidligere har kommunen også investeret varme i banen til tre millioner kroner, og nu er det altså yderligere ni millioner kroner for at leve op til kravene om lysforhold.

Kommunen overvejer nu at øge huslejen for Næstved Boldklubs brug af stadion - det vil Næstved Boldklub dog ikke kommentere på over for avisen.

Klubben, der ligger nummer fire i NordicBet Ligaen, har tre point op til Viborg på førstepladsen.

Søndag møder på holdet Silkeborg, og en sejr her vil for alvor cementere Næstveds plads som en klub, man skal tage alvorlig.

