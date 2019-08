Kommune tøver med støtte: For mange udlændinge

Næstved Boldklub har haft en såvel kaosmæssig optakt som start på den nye sæson i NordicBet Ligaen, og uroen ser ikke ud til at dæmpe sig foreløbigt. Det bidrager en ny sag til, nu hvor Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune foreløbigt holder igen med at give klubben økonomisk støtte.

- Lige nu er der stor usikkerhed, om hvad de har gang i. Vi vil gerne være helt sikre, før vi sender nogle af kommunens penge i den retning, siger udvalgets formand Linda Frederiksen (S) til dr.dk.

Usikkerheden, som udvalgsformanden hentyder til, drejer sig ifølge DR om mange udenlandske spillere, der er kommet ind på holdet.

- Det skal være dygtige fodboldspillere, men det skal også være nogen, hvor man kan se, at de er lokale. Det er vigtigt, at en lille eller halvstor gut kan se, at der er en chance for at komme med på Næstveds førstehold, hvis han træner rigtig hårdt, siger Linda Frederiksen.

Kultur- og Demokratiudvalget har indkaldt Næstved Boldklub til et møde, hvor støtten kan drøftes. Klubben har søgt om markedsføringsstøtte 900.000 kroner årligt i tre år.

