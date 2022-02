1. division ... 28. feb. 2022 kl. 16:27 Gem artikel Gemt artikel

Konkurs forude: Stort hul på 15 mio. kr.

- Vi fremsender et påkrav om spillernes løn senest skal falde fredag, ellers begærer vi klubben konkurs, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen - der er brug for fem mio. kr. her og nu til at lukke hullet i Fremad Amager