Kræften er tilbage: Horsens-spiller påbegynder kemoforløb

AC Horsens-spilleren Jonas Thorsen blev i efteråret opereret for testikelkræft og efterfølgende raskmeldt, men nu er kræften vendt tilbage. Det er blevet fundet via rutinemæssige scanninger.

Det skriver AC Horsens i en pressemeddelelse.

Her oplyser NordicBet Liga-klubben imidlertid også, at prognoserne er gode. Jonas Thorsen har nu påbegyndt et kemoforløb, der blev igangsat mandag og vil strække sig over de kommende ni uger.

- Det har været en hård melding at få, og det har selvfølgelig påvirket både mig og min familie, men jeg forsøger at se positivt på det, for der er rigtig gode chancer for, at jeg kommer godt igennem det, fortæller Jonas Thorsen ifølge pressemeddelelsen.

I foråret fortalte AC Horsens-spilleren i et stort interview med tipsbladet.dk om, hvordan det var at blive ramt af kræft. Blandt andet hvordan det gik op for ham, da han ventede på kræftafdelingen på Skejby Sygehus blandt de andre kræftramte.

- Her følte jeg mig virkelig ramt helt ned i maven. Det var uvirkeligt pludselig at være én af dem - en kræftpatient, sagde Thorsen.

I foråret spillede midtbanespilleren ti kampe for AC Horsens, efter at han var blevet opereret for kræft.