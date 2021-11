Kurs mod Superligaen: Knusende sejr i topkamp

Der er blevet rusket godt og grundigt op i rækkefølgen af hold i toppen af fodboldens 1. division siden fredag.

Lyngby gik ind til weekenden som nummer et med FC Helsingør, FC Fredericia og Hvidovre bag sig i den rækkefølge.

Men nu er Helsingør øverst efter en overlegen sejr over FC Fredericia mandag aften på 4-1. På andenpladsen ligger nu Hvidovre, som lørdag slog Lyngby, der ligger nummer tre med Fredericia bag sig.

Der er blevet afviklet 15 kamprunder i denne sæson, og der mangler at blive spillet tre inden vinterpausen.

Fredericia fik en lussing mandag, men det tegnede det ikke til i kampens indledning. Efter kun lidt over to minutter kom Fredericia nemlig foran.

Kristian Kirkegaard endte med bolden efter en hurtig omstilling og prikkede den forbi Helsingør-målmand Kevin Stuhr Ellegaard.

Hjemmeholdet kom sig over lynmålet og fik spillet i gang. Kort før pausen slog Helsingør så til. Først headede Sebastian Czajkowski bolden ind. Målet var angriberens sjette i de seneste fire kampe.

Kun et par minutter senere endte det med endnu en spand kold vand i hovedet på Fredericia. Frederik Christensen gjorde det med en resolut afslutning lidt udenfor feltet til 2-1.

Ondt blev værre for gæsterne efter pausen. Kun små fem minutter var gået, da et skud fra Tonni Adamsen, som blev rettet af, fandt vej til netmaskerne.

Det meste lykkedes for Helsingør. Et kvarter inde i anden halvleg blev det 4-1. Venstreback Nicklas Mouritsen var trukket med frem og fra kanten af feltet trykkede han af med et fladt skud, der fandt vej til mål.

Det blev altså dagens sidste scoring. I slutfasen var det tættere på 5-1 end 4-2.