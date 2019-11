Kurs mod Superligaen: Vejle udbygger successtime

Vejle tabte to af de første fire kampe efter nedrykningen fra Superligaen, men siden er det kun gået fremad i jagten på en returbillet til den bedste fodboldrække.

De ambitiøse østjyder var ganske overlegne på hjemmebane mod Fremad Amager, der blev slået klart med 4-0 lørdag eftermiddag.

Dermed har Vejle fortsat ikke tabt en ligakamp siden 14. august, og holdet er dybt involveret i den tætte topstrid, hvor Viborg senere lørdag dummede sig på udebane mod HB Køge.

Der var blot spillet to minutter, da brasilianeren Allan Sousa bragte Vejle på sejrskurs med scoringen til 1-0.

Rutinerede Kjartan Finnbogason fordoblede føringen seks minutter før pausen og sørgede for, at han og holdkammeraterne kunne tage et betryggende forspring med ind i kabinen til 15 minutters tørvejr.

Regnen væltede stadig ned over spillerne i anden halvleg, men det lod hjemmeholdet sig ikke slå ud af, og allerede efter fem minutter kunne Juhani Ojala bringe sit hold på 3-0.

Det lignede til forveksling en afgørelse, og amagerkanerne så forståeligt nok ud til at have mistet modet.

Vejlenserne skabte flere chancer i slutfasen, og fire minutter før slut sparkede Arbnor Mucolli en returbold i nettet til slutresultatet 4-0, der sendte holdet i spidsen for rækken.

Viborg kunne have generobret førstepladsen med en udesejr over HB Køge, men måtte se en 1-0-føring blive forvandlet til 1-2 i slutminutterne.

Jacob Bonde bragte Viborg foran ti minutter efter pausen, men i slutfasen fik Ellery Balcombe det røde kort, og det blev kostbart for viborgenserne.

Kort efter udlignede HB Køges Martin Koch nemlig på straffespark, og i sidste minut begravede Liam Jordan gæsterne med 2-1-scoringen.

