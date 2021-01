Lægger sig fladt ned efter Dubai-tur: Undskyld!

Søren Henriksen har dummet sig, og han ved det godt. Han og holdkammeraten Mikkel Wohlgemuth var i begyndelsen af januar i Dubai, tog coronavirus med hjem og smittede et halvt hold i Vendsyssel FF, fortæller Henriksen selv til Nordjyske.

Vendsyssel-anføreren var den første til at blive testet positiv, efter han kom hjem til Nordjylland. Kort efter fulgte yderligere otte personer blandt klubbens spillere og trænere, så træningen måtte helt sættes i bero for at begrænse smittespredningen.

Siden er holdet gået glip af godt tre ugers opstartstræning.

Kaptajn Henriksen fortæller, at han allerede har undskyldt over for sine holdkammerater på virtuelle møder, og nu gør han det samme offentligt.

- Vi vidste jo godt i forvejen, at vi havde taget en åndssvag beslutning, og at det her så sker, gør den bare endnu dårligere. Havde det nu bare været os selv, der blev straffet, men det er jo pinligt, at vi er grunden til, at det udvikler sig sådan her, og at mange af vores holdkammerater er blevet smittet, siger han til Nordjyske.

Vendsyssel FF har to en halv uge, til holdet begynder forårssæsonen. Det er den 13. februar mod Esbjerg fB, der ligger på andenpladsen i 1. division, a point med Viborg FF allerøverst.

Vendsyssel FF er aktuelt på tiendepladsen i 1. division, hvor de har haft et svært efterår, som blandt andet har budt på et trænerskifte. Søren Henriksen har spillet samtlige kampe.

