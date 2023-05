Langskudsdrøn udskyder Vejles oprykningsfest

Propperne må blive i champagneflaskerne i Vejle Boldklub - i hvert fald i fem dage mere.

Uden selv at være på banen kunne vejlenserne have sikret sig oprykning til Superligaen lørdag eftermiddag. Det krævede et pointtab til Sønderjyske, men den plan var sønderjyderne ikke indstillede på at følge.

På et mål af Emil Frederiksen vandt Sønderjyske 1-0 på udebane over Vendsyssel, og dermed er Vejles returbillet til Superligaen endnu ikke matematisk sikker.

Det kan den i stedet blive på torsdag, hvor netop Sønderjyske og Vejle mødes i Haderslev. I tabellen er forskellen på de to hold 11 point før de sidste fire kampe.

Sønderjyske satser givetvis snarere på at indhente Hvidovre, der lige nu indtager den anden oprykningsplads. Med lørdagens sejr er der nu fire point op til den københavnske forstadsklub.

Som ventet måtte sønderjyderne slide hårdt mod det hjemmestærke Vendsyssel-hold. I en ellers ret chancefattig kamp var først Oscar Buch og siden Ayo Okosun tæt på at give vendelboerne føringen kort efter pausen.

Efter lidt mere end en times spil blev dødvandet dog brudt. Emil Frederiksen tog et par træk ind fra højre side, og med et hårdt og meget præcist venstrebenshug bankede han nyt liv i det sønderjyske håb om avancement.

Det var topscorerens 11. fuldtræffer i denne sæson.

Mens oprykningsspørgsmålet altså endnu ikke er helt afklaret, står det klart, at Nykøbing FC må en tur ned i den tredjebedste række.

Efter et nederlag på 1-3 til HB Køge er det ikke længere muligt for Nykøbing at nå op over nedrykningsstregen.