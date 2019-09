Legende i chokexit: Forlader Danmark efter to måneder

Den 1. juli blev den svenske landsholdslegende Olof Mellberg præsenteret som ny manager i den storsatsende NordicBet Liga-klub Fremad Amager, og den tidligere FCK'er har høstet ni point i de første syv kampe.

Flere point kommer Olof Mellberg heller ikke til at score som Fremad Amager-boss. Han kvitter nemlig jobbet, skriver den svenske avis Expressen.

Det gør Mellberg, fordi han har landet et større trænerjob i hjemlandet. Olof Mellberg skal således være cheftræner i Helsingborgs IF, hvor han afløser Henrik Larsson, der trak stikket for et par uger siden. Efter planen præsenteres den tidligere FCK-spiller som Helsingborg-træner på et pressemøde klokken 15.00.

Artiklen fortsætter under billedet...

Olof Mellberg skal efter sigende afløse Henrik Larsson i Helsingborg. Foto: Jonas Olufson.

I Helsingborgs IF skal Olof Mellberg blandt andre være træner for danskerne Anders Randrup, Tobias Mikkelsen, Anders Lindegaard og David Boysen samt de tidligere Superliga-spillere Markus Holgersson og Alexander Farnerud. Den største profil i Helsingborgs IF er ubetinget landsholdsanfører Andreas Granqvist.

Helsingborgs IF er på en skuffende tiendeplads i Allsvenskan efter 22 kampe.

