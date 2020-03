Lønstrup ikke i tvivl om matchfixing

Christian Lønstrup er stadig sikker på, at der har fundet matchfixing sted i FC Roskilde, hvor han tidligere var cheftræner.

Det siger han torsdag aften til TV2 Sport, efter at Midt- og Vestsjællands Politi onsdag valgte at droppe sagen om påstået matchfixing i 1.-divisionsklubben.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der er foregået matchfixing, siger han.

Han er skuffet over, at sagen er blevet droppet.

- Jeg er ikke politimand, men for mig er der en masse indikationer, der viser, at der har været matchfixing i klubben, siger Christian Lønstrup til TV2 Sport.

I maj sidste år anklagede den daværende FC Roskilde-træner sine egne spillere for matchfixing, efter at han havde fået et tip.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) gik ind i sagen, men kunne ikke bevise, at der var foregået noget ulovligt.

Ifølge politiet er der foretaget 'adskillige afhøringer af spillere og øvrige personer med tilknytning til FC Roskilde'.

Politiet har også kigget på økonomien hos udvalgte personer.

- Ingen af disse efterforskningsskridt har imidlertid kunne bekræfte mistanken om langvarig, organiseret og systematisk matchfixing, hvorfor anklagemyndigheden har besluttet at indstille efterforskningen, skrev Midt- og Vestsjællands Politi i en meddelelse tidligere torsdag.

Lønstrup blev suspenderet, efter at han havde beskyldt spillerne for matchfixing, og Roskilde meddelte senere, at træneren havde valgt at opsige sin stilling. Lønstrup hævder dog selv, at han ikke selv har sagt op.

Politiet bekræfter: Sag mod Roskilde-spillere droppes

Se også: Premier League forbyder håndtryk før kampstart

Landsholds-kæmpe i coronakarantæne