Lyngby haler ind på Helsingør i toppen af 1. division

De to øverst placerede hold i 1. division, FC Helsingør og Lyngby Boldklub, var fredag aften i aktion, og her lykkedes det Lyngby at hale to point ind på førerholdet Helsingør.

Det står klart, efter at Lyngby slog Jammerbugt FC med 3-0, mens FC Helsingør spillede 1-1 mod HB Køge.

Med 35 point er Lyngby Boldklub nu kun ét point efter FC Helsingør.

Mod slutningen af begge kampe så det ellers ud til, at FC Helsingør ville holde afstanden til nummer to, da Mikkel Knudsen bragte Helsingør foran med 1-0 i det 74. minut.

Men godt og vel ti minutter senere sørgede Oscar Buch med et afrettet skud for at bringe Køge på 1-1, og dermed blev det blot til ét point for topholdet.

I den anden kamp mellem Lyngby Boldklub og Jammerbugt FC var der mindre spænding.

Ganske vist endte første halvleg uden mål.

Men kort inden pausen blev Jammerbugt sat alvorligt tilbage, da forsvarer Nikolaj Lyngø fik sit andet gule kort i kampen og måtte gå fra banen, og efter pausen lukkede Lyngby reelt kampen på godt og vel ti meget effektive minutter.

Først bragte holdet sig i det 54. minut foran på et hovedstød fra indskiftede Petur Knudsen, der udnyttede, at Jammerbugt-målmand Pape Seydou Ndiaye fuldstændig mistimede sit indgreb.

Dernæst scorede Frederik Gytkjær, og til sidst gjorde Kasper Jørgensen det til slutresultatet 3-0 i det 65. minut.

Lørdag skal flere tophold i aktion i 1. division. Her mødes rækkens aktuelle nummer tre og fire, Hvidovre IF og FC Fredericia. Holdene har henholdsvis 32 og 31 point.