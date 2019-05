Lyngby har cheftræneren på plads

Christian Nielsen fortsætter som cheftræner i 1. divisionsklubben Lyngby på en permanent aftale.

Det skriver Lyngby i en pressemeddelelse.

Nielsen har siden slutningen af november haft titel af midlertidig cheftræner, efter at han tog over, da Mark Strudal blev fyret. Men nu bliver Christian Nielsen altså fastansat på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2022.

- Forlængelsen sker på baggrund af primært to vigtige parametre, siger administrerende direktør i fodboldklubben Andreas Byder i pressemeddelelsen.

- Først og fremmest har Christian i spidsen for førsteholdet gennemført et rigtig flot forår i 1. division, hvor vi har været med helt fremme mod alle odds. Den anden del handler om vores treårsplan, hvor vi har et erklæret mål om fortsat at have plads til vores egne talenter, udvikle dem og spille med i toppen af 1. division.

Christian Nielsen har som cheftræner i Lyngby løftet klubben fra den tunge del af tabellen og op i den lidt sjovere ende. Holdet er lige nu placeret på sjettepladsen med 43 point efter 30 kampe.

Lyngby har fem point op til tredjepladsen, der giver adgang til playoffkampe om at rykke op i Superligaen, med tre spillerunder tilbage.

Sur Klopp: Hvad spiser de til morgenmad?

Se også: Københavns Kommune i farce: DM rykket til Jylland i sidste sekund

Superligaen Indefra: Komet kan gå i Laudrups fodspor